BBB 24: Leidy Elin repreende Lucas sobre uso de termo racista: 'Se policie'

Leidy Elin chamou atenção de Lucas após o brother chamá-la de 'macaca' dentro do BBB 24

A participante Leidy Elin chamou Lucas Luigi para uma conversa séria durante a tarde de terça-feira, 9, no BBB 24, da Globo. A sister aproveitou o momento para repreender o colega de confinamento, que havia usado o termo 'macaca' para se referir a ela. O episódio teria acontecido antes das câmeras serem liberadas para o público do reality show.

A trancista fez questão de deixar bem claro que não gostou do comportamento do brother. "Tu pega hoje e me faz isso. Eu, preta, sentada do lado de Luigi, que parece ser um cara super bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato! Se policie nas coisas que você fala aqui dentro. Se policie mesmo, porque a gente não sabe como tá lá fora", disse.

Luigi, por sua vez, pediu desculpas para Leidy Elin e reconheceu que não deveria ter usado o termo. "Estava acostumado, realmente, no meio dos moleques é isso. Foi no automático, por isso te pedi desculpas. Não era para ter falado", afirmou ele.

Em seguida, a sister reforçou que o colega de confinamento deveria 'se policiar' a respeito do que fala dentro e fora do BBB 24. "É uma palavra muito forte, muito usada lá fora para agredir a gente verbalmente, a gente que é preto. O tempo inteiro querendo diminuir a gente. Então você presta muita atenção, não só comigo", concluiu Leidy.

Confira o momento em que Leidy repreende Luigi no BBB 24: