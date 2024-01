BBB 24: Bin Laden analisa Davi: 'Tô enxergando alguma coisa errada?'

Sozinho em um dos quartos da casa, o cantor MC Bin Laden refletiu sobre os últimos movimentos do brother Davi no jogo do BBB 24

O brother MC Bin Laden decidiu ficar um tempo sozinho para analisar os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo. Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, o cantor refletiu sobre a trajetória de Davi no jogo, em uma tentativa de deixar as coisas mais claras em sua mente.

Assim, Bin Laden falou a respeito da aproximação do motorista de aplicativo com Matteus. "Que jogo doido, mano... Davi está tentando entrar no quarto rosa. Mas tentando deixar a cunhã [Isabelle] um pouco de lado, e ela tá fazendo o jogo dela, mas nunca abrindo mão do Davi, que estranho isso…", disse o funkeiro em voz alta.

E continuou: "Será que eu tô enxergando alguma coisa errada? Será que eu tô entendendo se é manipulação ou coisa da minha cabeça? Às vezes, isso de falar com um, com outro, com outro, parece que tá falando... uma coisa que rodeia assim e vai voltar para ele, né? Mas ele tá jogando". Em seguida, o cantor seguiu com sua linha de raciocínio a respeito da suposta estratégia de Davi.

"Talvez a abertura que a Any [Deniziane] não dá para ele, o Alegrete [Matteus] pode dar, por isso que ele escolheu o Alegrete [Matteus] para ir ao cinema, uma forma de aproximação", concluiu Bin Laden, ainda bastante reflexivo.

Yasmin Brunet pensa em desistir do reality

A modelo Yasmin Brunet surpreendeu com um desabafo na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com os aliados, ela contou que pensa em desistir do reality show porque não sabe quanto tempo mais vai aguentar ficar confinada.

"Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou afim de aguentar!", disse. Além disso, ela contou que pensa em mudar sua postura no jogo. "Vou falar mais nada pra ninguém, vou ser a planta que querem que eu seja. Eu vou ver a planta mais planta que já teve aqui. Melhor dormir mesmo…", afirmou.

Então, ela completou: "Aqui eu já entendi que querendo ou não, se tem que fazer de certa forma um personagem, você não pode demonstrar suas fragilidades. Se você demonstrar que é humana, que você se apegou as pessoas em pouco tempo e não quer que ninguém saia, e não quer votar nas pessoas, seu lado humano é usado contra você".