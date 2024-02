BBB 24: Beatriz nota reação de brothers em festa: 'Falsidade'

Em festa do líder, Beatriz nota reação diferente em alguns brothers e compartilha percepção com seu aliadas; sister viu insatisfação em muita gente

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz.

Antes da festa da líder, Yasmin e Wanessa comentaram que o evento seria chato. A camelô ainda foi chamada no confessionário para ser alertada de seu comportamento excessivo nos shows, o que poderia levar a uma expulsão.

Wanessa Camargo perde a paciência e briga com Davi

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma nova briga no BBB 24. Após a cantora discutir com Alane, ela começou a falar sobre os problemas de convivência na casa e citou motorista de aplicativo, ressaltando que está incomodada com o fato dele cantar.

"Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade", desabafou a sister. "Não tem motivos para votar", respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. "Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?", afirmou a artista. "Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão", rebateu ele. Veja mais aqui.