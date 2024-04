BBB 24: Beatriz já fez roupa com cortina da mãe antes de frutas e saco de lixo; veja foto

Confinada na 24ª edição do BBB, Beatriz se tornou assunto ao confeccionar roupas com cascas de laranja, banana e sacos de lixo

Confinada no BBB 24, Beatriz (23) se tornou assunto nas após confeccionar roupas com itens pouco convencionais, como cascas de frutas e sacos de lixo. Porém, antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a vendedora já criava peças e chegou a usar a cortina de sua mãe em uma ocasião.

A participante do BBB usou as cortinas de sua mãe, Aricelina Reis, para fazer um tipo de bolero e uma saia. Ela compartilhou uma série de fotos usando a roupa em 2021, e arrancou elogios de amigos e familiares para a produção.

"Essa é minha sobrinha", elogiou sua tia, Luciavera. "Bem Ariana Grande", disse a amiga, Monize Vieira, fazendo referência à cantora norte-americana. "Senhor, como essa atriz é maravilhosa", escreveu outro amigo de Beatriz, Marcelo Santana.

Na casa do BBB 24, a vendedora chamou atenção da web após fazer uma roupa com cascas de laranja. Ela pegou as raspas da fruta, colou em um top e fez um colar. Beatriz usou a criação durante a exibição ao vivo do programa e recebeu uma chamada de atenção do apresentador Tadeu Schmidt, que explicou sobre os perigos de usar frutas ácidas na pele e ter contato com o sol.

No dia seguinte, ela resolveu fazer uma roupa usando cascas de banana. Na ocasião, ela envolveu seu biquíni e fez uma saia com a fruta. Pouco tempo depois, o Big Boss chamou sua atenção e a deu uma punição gravíssima, que fez Beatriz perder 500 estalecas e colocar a casa no Tá Com Nada.

Na noite desta quarta-feira, 10, ela decidiu confeccionar um vestido com sacos de lixo verdes e recebeu o apoio de Alane, sua aliada na casa. Antes, em meados de março e janeiro, primeiro mês de exibição do reality, a sister já havia feito outras roupas com o material.

CONFIRA FOTOS DE BEATRIZ, DO BBB 24, USANDO ROUPA FEITA COM CORTINA DE SUA MÃE:

Foto: Reprodução/Instagram @beatrizreisbrasil