Ex-BBB Tina defende Beatriz após acusações e dispara: 'Vale muito dinheiro'

Em entrevista à CARAS, Tina Calamba confessa simpatia por Beatriz do BBB 24 e defende situação envolvendo 'puxão de orelha' na sister

Apesar das críticas envolvendo a participação de Beatriz (23) no BBB 24, tem muitas pessoas que ainda torcem bastante por sua vitória. É o caso da ex-BBB Tina Calamba (29), que garantiu que não vê problemas no jeito da paulistana. Em entrevista à CARAS, ela defendeu a sister diante as recentes críticas sobre ela supostamente ser uma personagem.

Em um bate-papo com a jornalista Pietra Mesquita, a angolana comentou as imagens de Bia durante o show de Xande de Pilares, a qual ela aparece ultrapassando o limite do palco e depois recebendo um puxão de orelha da produção. "O Big normalmente chamaria atenção se ela passasse do ponto, mas acho que é um ponto de vista da galera que tá acompanhando aqui fora. Por mim, tudo bem", avalia.

"É uma experiência única, tem que aproveitar. Lógico, não ofendendo a honra da pessoa que tá lá se apresentando ao chegar, rasgar roupa porque aí acho que já passa do ponto. Um negocinho de abraçar, faz parte", reforçou a modelo.

Leia também: Solteira no Carnaval, ex-BBB Tina passa o rodo na Bahia e brinca: 'Provei o tempero do dendê'

Sem esconder sua torcida, Tina afirma que a sister completa dizendo que a ex-camelô pode levar a melhor no programa por conta da representatividade. "Eu adoro ela, acho que é um personagem muito interessante. Acho que ela representa uma massa bem legal", afirma.

Apesar de defender a personalidade da sister, Tina confessa que não sabe como seria conviver com ela, mas acredita que é importante se jogar com tudo na experiência do Big Brother Brasil. "Lá dentro talvez eu iria brigar com a Bia ou a gente ia ser muito best friends também, mas eu acho que está ótimo. Vale muito dinheiro, tem que ser isso mesmo", declara.