Solteira no Carnaval, ex-BBB Tina passa o rodo na Bahia e brinca: 'Provei o tempero do dendê'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Tina Calamba descreveu experiências diversas no Carnaval de Salvador e exaltou a cultura afro da cidade

Curtindo o Carnaval de Salvador pela primeira vez, a ex-BBB Tina Clamba finalizou a festa com saldo mais do que positivo. Solteiríssima, a angolana confessou à CARAS Brasil que beijou muito durante a folia e, principalmente, adorou conhecer os homens baianos.

"Primeira vez no carnaval, segunda vez em Salvador. Tem sido um encontro com a ancestralidade, cultura e muita cor. Me senti em casa, para ser bem sincera. Eu acho que fica sempre no ar essa questão dos vestígios que foram deixados lá atrás, com nossos ancestrais nessa travessia na época da escravidão. E aí a gente sente no tempero, na estampa, na delicadeza de quem nos cumprimenta e eu estou sendo muito bem cuidada", disse ela durante passagem pelo Camarote Expresso 2222.

Aproveitando ao máximo todos os dias da festa soteropolitana, Tina afirma que não demorou muito para se acostumar com a agitação e logo se viu já andando de mototáxi para fugir do trânsito. "Estava agoniada nos primeiros dois dias pegando trânsito, mas aí falei: 'quer saber, vamos de moto'. Tô adorando andar na cidade de moto, dou meus gritos, chego rapidinho nas ativações. Estou fazendo um 360".

Solteira durante o Carnaval, a modelo não negou que beijou bastante e avalia que os baianos foram os melhores. "Dei uns beijos e isso é importante, porque era um pouco cética e falava que homem baiano, não presta, mas é mentira. Provei o tempero do dendê e foi muito bom", disse ela dando uma gargalhadas.

Ainda durante o bate-papo, Tina falou sobre o BBB 24 e assumiu que está torcendo pelo Davi. Acompanhando toda a repercussão da participação do brother no jogo, ela não tem dúvidas que ele sairá como o grande campeão do reality show.

"Tem sido bem interessante acompanhado tudo aqui de fora, porque a gente se coloca no lugar como telespectador e quem passou pela experiência, a gente se compara e se identifica com algumas características dos participantes. A Bahia foi forte e eu acho que o prêmio vem para cá. Estou torcendo pelo Davi, porque me vi em muitas situações como ele. Acho que é uma pessoa que tem potencial de ganhar um prêmio, ele representa uma massa. A gente sabe como muda a vida da gente um valor como aquele", finaliza.