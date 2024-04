BBB 24: Beatriz e Alane assumem erro com Isabelle e Matteus: "Egoístas"

Em conversa com Isabelle, as sisters assumiram que erraram e afirmaram que foram egoístas no BBB 24

Na noite desta segunda-feira, 08, Alane e Beatriz conversaram com Isabelle sobre suas reações com a aproximação de cunhã com Matteus no Big Brother Brasil 24.

A vendedora afirmou que se sente mal ao lembrar de como agiu e disse que saiu de si por um momento. "Eu discuti com a Alane, aí eu e a Alane ficamos: 'Ai, se formos para o Paredão com Isabelle e Matteus, vamos sair, porque o Brasil quer'", recordou. "É, a gente ficou nessa 'neurona'", acrescentou Alane.

A ex-camelô assumiu que elas erraram com os dois: "A gente saiu ali por um momento, porque a gente está saturada, já está nos finalmentes. Às vezes, a gente dá uns surtinhos com coisas pequenas. Claro que isso não é justificando nosso erro. Mas eu e a Alane erramos de ter pensado nisso. 'A gente deu uma força para um casal que vai eliminar a gente'. Porque aí entra a questão do espaço. Estou me sentindo mal por causa disso".

"Não sei como o Brasil viu a gente com esse medo. Porque o medo era de não chegar na Final, e não a ver com Isabelle e Matteus", pontuou a bailarina. Em seguida, Bia tentou explicar o conflito de sentimentos: "Em um lado nosso, a gente estava assim: 'Poxa, eles têm que ficar, tá muito lindo, a química tá muito forte'. Só que o outro lado meu e da Alane, que é o lado jogador e desesperado para ajudar a família: 'Poxa, entregamos ali a bola para fazer o gol'".

A paulista seguiu falando que elas acharam que estariam ameaçadas porque o público iria torcer pelo casal e tirá-las do jogo, e se desesperaram. "Claro, dá um medo, é inegável", afirmou Beatriz. Alane completou: "Não tem porque a gente esconder esse medo, ficar guardando para gente porque dá".

A conversa seguiu e em determinado momento, a vendedora afirmou: "Olha como eu e a Alane estávamos sendo egoístas". "Não acho", discordou Isabelle, que ficou a maior parte da conversa em silêncio.

"A gente estava pensando só no nosso medo", disse a paraibana. "Porque a vontade de vencer, ir até a final é muito grande...", disparou Bia. "Vocês estão certíssimas", concordou a amazonense.