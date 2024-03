BBB 24: Beatriz confessa rancor após discutir com sister: 'Muita raiva’

Chegou no limite! Beatriz detona comportamento e revela que está com ‘muita raiva’ após protagonizar confusão com sister no BBB 24

Líder da semana no Big Brother Brasil 24, Beatriz confessou que está no seu limite com uma das participantes do reality show na Globo nesta terça-feira, 12. Depois de ser apontada por Giovanna Pitel como ‘Bobo da Corte’ no ‘Sincerão’, a vendedora revelou que está com muita raiva e detonou o comportamento da assistente social.

Para quem não acompanhou, os brothers precisavam definir os colegas de confinamento como personagens durante a dinâmica. Pitel julgou a vendedora como bobo da corte e explicou o motivo: "Parece que a gente está dentro do comercial de TV. Você pode justificar que esse é o seu jeito lá fora, mas não posso julgar você lá fora”, disse.

No Sincerão, a assistente social ainda afirmou que não achava a vendedora natural. Por isso, Beatriz desabafou sobre a dinâmica enquanto conversava com Isabelle na área externa do confinamento na manhã seguinte: "As pessoas aqui querem transformar a gente no que a gente não é. Quer por palavra na nossa boca”, iniciou.

“O que a Pitel fez ontem, eu fiquei muito chateada. Fiquei com muita raiva e muito chateada. Eu jamais falaria nada dela em relação à vida pessoal dela, do trabalho dela. Eu poderia falar algo assim do jogo", Beatriz lamentou a situação e revelou que não pretende aliviar. Ela está determinada a guardar rancor das falas da assistente social.

"Aí a pessoa fala que estuda o jogo no quarto, aí quando vem aqui na frente aponta algo pessoal meu? Porque ela falou de uma coisa que eu faço lá fora, que eu tenho muito orgulho de fazer no Brás. Ela já tá mexendo num ponto que é pessoal meu”, a paulista detonou o comportamento da colega de confinamento e defendeu seu trabalho.

Vale mencionar que após a dinâmica, Beatriz não ficou quieta e chegou a confrontar algumas de suas rivais no programa de uma maneira inusitada. Após ouvir muitas críticas pelo seu jeito animado em promover os patrocinadores, ela resolveu dar uma cutucada em Yasmin, Fernanda e Pitel. A líder da semana então fez piada com o trio.

"Ê, Brasil! Estamos aqui, Brasil do Brasil! Temos aqui essa família muito linda! Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. E Pitel, a que não tem argumento, só fala "bestagem". E o BBB é que? É o Brasil do Brasil!", disparou ela usando seu bordão para fazer deboche com as rivais enquanto fingia estar em um comercial de televisão.

Pitel e Fernanda opinam sobre Paredão:

Apesar de terem se exaltado com Beatriz, Fernanda e Pitel estão mais preocupadas com outra dinâmica na casa, o Paredão. As sisters refletiram e fizeram suas apostas sobre quem deve sair no paredão da noite desta terça-feira, 12, no BBB 24, da Globo. A berlinda é disputada por Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Isabelle.