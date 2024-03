BBB 24: Beatriz provoca rivais de frente: 'Fernanda falsa, Yasmin planta'

Após 'Sincerão', Beatriz provoca rivais fazendo propaganda delas com alfinetadas; Fernanda, Yasmin e Pitel não gostaram nada do deboche

Após ouvir muitas críticas pelo seu jeito animado em promover as marcas no BBB 24, Beatriz não ficou quieta e resolveu dar uma cutucada em algumas sisters depois do Sincerão desta segunda-feira, 11.

Na cozinha da casa, a vendedora do Brás segurou um objet fingindo ser um microfone e olhou para a câmera para fingir que estava fazendo uma publicidade sobre Yasmin, Fernanda e Pitel. A líder da semana então fez piada com o trio.

"Ê, Brasil! Estamos aqui, Brasil do Brasil! Temos aqui essa família muito linda! Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. E Pitel, a que não tem argumento, só fala "bestagem". E o BBB é que? É o Brasil do Brasil!", disparou ela usando seu bordão ao fazer deboche com elas.

Pitel não gostou nem um pouco e se mostrou bastante irritada com a provocação de Bia. A aliada de Fernanda então comentou: "É por isso que duas semanas atrás eu disse que você é infantil. Quando te chamei de infantil, você não gostou."

É bom lembrar que a casa pegou fogo após o Sincerão desta segunda-feira, 11, após Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina. Algumas sisters tomaram punição gravíssima ao tentar ajudar o motorista de aplicativo ao pegar suas coisas na água.

