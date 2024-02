BBB 24: Após Sincerão, Michel sai de conversa e deixa Davi falando sozinho

Depois do Sincerão, Michel e Davi foram conversar, mas o mineiro saiu no meio e deixou o baiano falando sozinho

Davi e Michel tiveram um atrito durante a noite desta segunda-feira, 12, no Big Brother Brasil 24. Após o final do Sincerão no programa ao vivo, o motorista de aplicativo chamou Michel para conversar, mas o brother o deixou falando sozinho.

Na dinâmica, o baiano escolheu o professor de geografia como alvo e afirmou que ele é 'muito juiz' e que presta mais atenção no jogo dele do que em seu próprio. "Isso faz de você um péssimo jogador", afirmou.

Depois do programa, Davi chamou o brother para conversar. "Nunca votei na Bia", afirmou ele. "Mas é um pessoal que você está mirando", apontou o baiano. "Quem te falou? Pode começar agora, mas nunca foi", respondeu Michel.

"Você sempre falou isso. Você falava: 'Acho que o pessoal do Quarto Fadas vota em mim'. Era um pessoal que estava na sua mira. Só que você não estava tendo oportunidade de lascar esse pessoal", disparou o motorista.

"Não foi nada disso, Davi. Você entendeu tudo errado", afirmou o mineiro antes de sair andando e deixá-lo falando sozinho. "Você não que conversar? Não quer se posicionar?", perguntou sem ter a resposta de Michel.