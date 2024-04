BBB 24: Alane toma decisão arriscada na reta final do reality: ‘Pode me atrapalhar’

Enfrentando mais um Paredão, Alane se posiciona em tumulto e revela decisão arriscada após confusão entre Davi e Beatriz no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 9, Beatriz e Davi protagonizaram diversas discussões após a dinâmica do ‘Sincerão’ no Big Brother Brasil 24. Além de defender sua colega de confinamento durante a confusão, Alane também confessou que tomou uma decisão arriscada sobre seu relacionamento com o motorista na reta final do reality show.

Enquanto conversava com sua aliada na área externa do programa, Alane revelou ter dado um emoji de coração partido no queridômetro de Davi. Em razão disso, a bailarina ainda avaliou a possibilidade de se comprometer com o público, já que está enfrentando o Paredão. No entanto, ela explicou que tomou a decisão de reprovar o motorista para apoiar a amiga.

Beatriz agradeceu o apoio e a dançarina aproveitou para revelar que também usou seu vídeo diário para enaltecer a vendedora após a confusão: "Falei no Raio-X: 'gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela e sei que uma coisa que ela não é, é egoísta", ela comentou sobre a polêmica que aconteceu na dinâmica.

Na sequência, Alane admitiu estar preocupada depois de ter tomado a decisão arriscada, mas se mantém firme em seu posicionamento: "Não sei se isso pode me atrapalhar no dia do Paredão, mas é uma forma de me posicionar também", contou. Beatriz tentou tranquilizar a amiga, que enfrenta a berlinda ao lado de Isabelle e Lucas Henrique.

"Você não sai por isso, o que você tem aqui, Deus preparou para você, ninguém vai tirar", a vendedora profetizou. Por fim, Alane reforçou sua lealdade: "Se você desse um tapa na cara de alguém, eu ia falar: 'você está errada'. Mas, ainda assim, eu não ia largar a sua mão. Ainda mais agora que eu acho que você está certa, menos ainda", disparou.

Alane: 💬 "Eu dei coração partido 💔 pro Davi. (...) Falei no Raio-X: 'gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela e sei que uma coisa que ela não é, é egoísta'" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/YqFH96ida2 — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Para quem não acompanhou, Beatriz e Davi protagonizaram um barraco durante a dinâmica do 'Sincerão'. Na atividade, todos os participantes tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros seguindo uma ordem estabelecida por sorteio. Na sua vez de participar, o motorista classificou a vendedora como egoísta e justificou apontando algumas atitudes.

Beatriz, por sua vez, ficou muito chateada com o colega de confinamento e fez questão de rebater os comentários. Logo, eles iniciaram uma discussão, que pode romper o grupo antes da final do reality show. Vale lembrar que até o momento, restam apenas seis participantes: Lucas Henrique, Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi.

