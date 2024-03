BBB 24: Alane se desespera após Pitel ganhar colar: "Me odeiam"

Alane conversou com Davi e desabafou sobre a possibilidade de Giovanna Pitel ter ganhado o poder através de uma votação do público

Após Leidy Elin revelar para os brothers que Giovanna Pitel ganhou o colar do Poder Falso, Alane conversou com Davi no Quarto Fada e especulou sobre a forma que a sister foi escolhida para ficar com o objeto.

A bailarina começou questionando o motorista de aplicativo se ele estava sabendo da história, ele disse que sim. "Conversando com as meninas aqui, com a Raquele, a Raquele falou que, tipo assim, teve uma votação quem fosse chamado lá fora, quem foi chamado lá fora foi você e a Pitel", contou ele.

Depois de ouvir o brother, Alane se mostrou preocupada. "Você acha que foi isso? Então me odeiam, Davi", desabafou ela, sobre supostamente não ter sido escolhida pelo público. Davi respondeu: "A gente não sabe que poder é esse. Entenda, no Sincerão o Líder chamou alguém e o Anjo chamou alguém. O Anjo chamou a Pitel e o Líder chamou você e falou que teve uma votação lá fora do público", disse ele.

++BBB 24: Pitel avalia e acerta significado do Poder Falso: "Do nada?"

Alane questionou: "Quem falou que teve?", quis saber. "A gente está idealizando, a gente não sabe de nada", respondeu o baiano. A sister, então, ficou preocupada. "Ah, então amigo, se for isso, me odeiam, porque não me escolheram", lamentou.

O brother, então, tentou tranquilizar a amiga. "Você não sabe que poder é esse, às vezes é o poder 'você está no Paredão', às vezes é um poder ruim, pode ser um poder bom, você não sabe que poder é esse", disse ele. "Poder não é coisa ruim, poder é poder (....). Égua, eu estava bem, hoje eu estava bem. Agora, aconteceu isso, já acabou comigo. Eu só vou ser feliz agora domingo quando eu souber o que é isso. Sendo bom ou ruim, quando eu souber", falou a bailarina.

"Será que foi isso ou foi entre todo mundo?", questionou ele. "Acho que não tem nada a ver comigo, é de todo mundo. Acho, estou querendo achar, né? Por que foram falar isso pra minha cabeça? Não tenho psicológico pra não saber", desabafou Alane.

Alane opina sobre Fernanda

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Alane e Beatriz conversam sobre a relação de Fernanda e MC Bin Laden no BBB 24. No papo desta quarta-feira, 14, a paraense relembra uma conversa entre os brothers na casa.

"A Fernanda com esse jeitinho dela bem falso falou com o Bin assim: 'Nossa, você está muito chique. Vamos tirar uma foto?' Aí, ficaram na frente do espelho para fazer uma foto, né? E aí, agora eu olho para o Matteus e falo a mesma coisa e ele fica rindo, fica dizendo 'para' não sei o que. Eu falo: 'Aí, Matteus! Você está muito lindo. Vamos tirar uma foto? Você está muito chique", conta Alane. Confira a conversa completa!