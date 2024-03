BBB 24: Alane deixa escapar conversa com psicóloga e toma atenção

Em conversa com Beatriz, Alane deixa escapar informação que recebeu durante conversa no confessionário; sister então recebeu atenção na tela

Durante uma conversa com sua aliada Beatriz, Alane deixou escapar supostas informações privilegiadas que possa ter recebido durante uma visita ao confessionário. Nesta quarta-feira, 13, a sister compartilhou um pouco do que ouviu com a vendedora do Brás.

A moça do Pará então falou que escutou da psicóloga (possivelmente) que "o jogo iria acelerar", sem saber o que isso significa, ela resolveu tentar conversar com a comerciante sobre a informação, mas logo acabou sendo cortada pela produção.

"Tô encucada com uma frase que escutei no 'tubarão te amo' [psicólogo/voz]: 'ah, porque agora tudo vai acelerar'", falou o que ouviu. Bia revelou que o mesmo foi dito a ela: "Falou pra mim também."

Alane comentou questionando, mas logo recebeu um atenção na tela e não prosseguiu com o assunto: "Não sei se foi forma de falar... O que quer dizer isso? Falou 'o jogo vai acelerar'. O que quer dizer isso?".

Alane se desespera após Pitel ganhar colar

Após Leidy Elin revelar para os brothers que Giovanna Pitel ganhou o colar do Poder Falso, Alane conversou com Davi no Quarto Fada e especulou sobre a forma que a sister foi escolhida para ficar com o objeto.

A bailarina começou questionando o motorista de aplicativo se ele estava sabendo da história, ele disse que sim. "Conversando com as meninas aqui, com a Raquele, a Raquele falou que, tipo assim, teve uma votação quem fosse chamado lá fora, quem foi chamado lá fora foi você e a Pitel", contou ele. Saiba mais do que aconteceu aqui.