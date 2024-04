BBB 24: Alane aponta que aliada é a 'mais protegida' e prevê: ‘Já está na final’

Será? Alane prevê possível final do reality show e surpreende ao apontar ‘proteção’ especial à uma de suas aliadas no BBB 24

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Alane já fez sua aposta para um dos finalistas do reality show da Globo. Na madrugada desta sexta-feira, 5, a bailarina destacou que Beatriz, uma de suas aliadas, é a ‘mais protegida’ do grupo das Fadas e apontou que a vendedora já está confirmada entre os três finalistas do programa.

Tudo começou quando as amigas discutiam a possibilidade de terem que votar uma na outra. Com a final do programa se aproximando e o número de rivais diminuindo, elas estão definindo suas prioridades para a berlinda. Por isso, a bailarina destacou que a vendedora é uma das sisters mais protegidas entre o grupo inteiro.

"Você sabia que é a mais protegida de nós cinco?", Alane perguntou para Bia, que ficou surpresa com a afirmação. Isabelle não apenas concordou, como também garantiu que a sister já é finalista: “É, você já está no Top 3 de todo mundo”, opinou. No entanto, a vendedora pareceu incomodada com a colocação: "Coitada de mim”, disparou.

“Na votação de todos nós, você não vai de jeito nenhum [para o Paredão]”, disse a bailarina. A professora concordou novamente: “Você já está na final”, apontou. Por fim, Alane reforçou mais uma vez sua previsão: “Já está na final, Bia. De todos nós [grupo Fadas], você é a mais protegida”, a sister concluiu suas apostas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vale lembrar que Alane já está de olho nas estratégias dos rivais há alguns dias. Inclusive, a bailarina previu uma estratégia de Giovanna e Lucas Henrique caso MC Bin Laden fosse eliminado no paredão contra Davi, e um dos dois conquiste a liderança. Assim como aconteceu na última quinta-feira, 4, quando o funkeiro deixou a casa e o professor saiu vitorioso da disputa.

"Você não lembra daquele BBB que teve? Vamos supor, nós 5 e o Bin sai amanhã, e tá Giovanna e Lucas. Se ele for Líder e for inteligente, ele vai botar a Giovanna no paredão porque ele sabe que ela vai de qualquer jeito e a gente vai votar nela, e ele tá imune. Ele vai fazer com que a gente se vote, entende? Se isso acontecer... a gente vai ter que escolher", disse ela.

Lucas revela quem indicará ao Paredão:

Ao que tudo indica, os brothers Lucas Henrique e Giovanna vão conseguir colocar em prática a estratégia combinada contra os adversários do BBB 24, da Globo. Logo após conquistar a terceira liderança consecutiva no jogo, o capoeirista conversou com a sister sobre possíveis cenários do próximo paredão. Ele tem um plano para caso a nutricionista consiga vencer a Prova do Anjo.