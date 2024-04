BBB 24: Alane acredita que Davi será eliminado: 'Vai ser isso'

Ao ver Bia com Isabelle e Davi no paredão, Alane acredita que amiga permanece e que o baiano será o escolhido para deixar casa; veja o que ela diz

Mais um paredão foi formado no BBB 24 nesta terça-feira, 09, e Beatriz enfrenta Davi e Isabelle na berlinda. A aliada da vendedora do Brás no jogo, Alane, então compartilhou que acredita que a amiga continuará na casa e que o baiano será o escolhido pelo público para sair da competição.

Em conversa nesta quarta-feira, 10, as sisters falaram sobre o assunto e a comerciante se mostrou bastante apreensiva, acreditando que possa ser a eliminada. “Eu só fico por um milagre, Alane", disse Beatriz.

"Eu sinto que vai ficar, eu, você [Beatriz], Isabelle e Matteus, quinta-feira (11). Eu acho que vai ser isso", afirmou a bailarina. Beatriz falou: “Aí, eu estou apavorada. Não sinto assim. Tem hora que falta até o ar. Mas, eu não podia, sabe? Eu peço perdão para minha mãe, se eu estraguei tudo. Os fãs do Davi me odeiam. Peço perdão a eles também”.

As enquetes mais conhecidas na internet apontam a saída de Beatriz após a vendedora protagonizar algumas discussões com Davi. Em entrevista a Play, da Globo, o irmão da comerciante revelou que ela tem dívidas, sujou o nome sujo da mãe e quanta ela realmente ganha com seus trabalhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Sonia Abrão detona postura de Bia na briga

Sonia Abrão, mais uma vez, não poupou ao falar sobre Beatriz no Big Brother Brasil 24. Durante o programa A Tarde É Sua desta terça-feira, 09, a apresentadora comentou a briga da vendedora com Davi.

Na Roda da Fofoca, ela afirmou que o brother teve razão ao colocar a plaquinha de 'egoísta' na sister. “E no Sincerão, o Davi não mentiu! Os vídeos estão aí para provar, ele não mentiu, ele simplesmente estava coberto de razão, é egoísmo total, é mais do que isso, é malvadeza”, avaliou. Saiba mais aqui.