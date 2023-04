BBB 23: Traição? Cezar Black toma voto e não leva imunidade de Amanda: ''Acorda''

Após se recusar em votar em Amanda, Cezar Black toma voto de sister no confessionário e se decepciona ao não receber imunidade relâmpago dela

A formação do Paredão deste domingo, 02, deixou os brothers surpreendidos com a dinâmica da semana. No confessionário, os participantes tiveram que escolher duas pessoas para votar e Amanda surpreendeu ao escolher Cezar Black como sua segunda opção depois colocar Marvvila como primeira.

Sem saber que a médica o tem como alvo, o enfermeiro se recusou em votá-la, afirmando que não faria isso por tê-la como uma pessoa próximo. Contudo, ele acabou se surpreendendo ao ver que a sister não deu a imunidade relâmpago para ele, mas sim para Fred Nicácio.

As duas pessoas mais votadas pela casa, Amanda e Larissa, tiveram que escolher cada uma, um brother para ser imunizado e não ir para a berlinda. Cezar Black quase parou no Paredão se não fosse a Prova Bate e Volta e os internautas logo comentaram a situação irônica que o enfermeiro enfrentou. Afinal, ele afirmou no confessionário que não votaria na médica.

"A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO! PASSADA!", exclamou uma telespectadora."Acorda, Cezar Black", aconselhou um internauta. "Cezar Black descobrindo que foi de trouxa", apontaram outros.

Cezar mais uma vez provando que é possível jogar com honestidade e integridade.

É sobre ser leal as pessoas, sentimentos e não voltar atrás na sua palavra.

Isso é pra além do jogo, é pra vida...#BBB23 FORÇA BLACK pic.twitter.com/oYLGbxuLWt — Vogalarga ⚓ (@vogalarga) April 3, 2023

A Amanda votou no Cezar kkkkkkkkkkkk A AMIGA DO PEITO, IGUAL CATARRO, VOTOU NO AMIGO!!!! PASSADA!!!!



larissa Aline Alface Fredão Marvvila Sarah tadeu Domitila força black Amanda e Larissa Deserto Docshoes pic.twitter.com/EFHJQyraQ1 — 👊 (@angelica_cvb) April 3, 2023

acorda cezar black 🗣️ — du𖣻 foi no rock in bieber (@gwsanrio) April 3, 2023

cezar black descobrindo que foi feito de trouxa #BBB23pic.twitter.com/yCUDbKN9zo — angelica sem acento (@AngelicaLadeir1) April 3, 2023

BBB 23: Larissa e Amanda explicam escolhas de imunidade relâmpago: ''Estratégica''

Após a formação do 12º Paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se reunirem para comentarem o que aconteceu durante a votação, em que as a mais votadas da casa precisaram dar uma imunidade relâmpago cada uma para um brother.

A professora de Educação Física e a médica receberam o maior número de votos e imunizaram Ricardo Alface e Fred Nicácio respectivamente. Na conversa com as aliadas, Amanda reafirmou que Ricardo é uma de suas opções de voto, apesar de ter recebido a imunização das sisters.

Bruna e Aline comentaram que ele é uma opção de todas do Quarto Deserto, assim como os outros brothers do Quarto Fundo do Mar. "Hoje a imunização nele e no Fredão foi totalmente estratégica de nós duas", Larissa falou.

Em seguida, a professora de Educação Física disse que pretende conversar com o biomédico sobre sua escolha, mas as aliadas a aconselharam que não faça isso. "Eles não estão entendendo nada do nosso game", disparou Bruna Griphao. "Tanto que quando imuniza o Fredão, é só porque a gente não quer a torcida dele e da Domitila junto no Paredão", complementou a atriz.

Amanda comentou que sua escolha foi uma estratégia. "Eles sabem que são dois amigos, dois pódios. Óbvio que a gente não vai querer dois amigos [no Paredão]. Eles também pensam que eles não vão querer botar duas pessoas que estão juntas desde o começo, que sabe que une torcida", a professora de Educação física apostou.

