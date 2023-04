BBB 23: Fred Nicácio cai no choro antes do paredão: 'Tudo indo por água abaixo'

Fred Nicácio desabafa sobre situação do seu grupo no BBB 23: 'Gastei tanta energia, mas é igual lá fora'

Na noite deste domingo, 2, o médico Fred Nicácio não conseguiu segurar a emoção ao desabafar com Domitila Barros sobre como vê o jogo do seu grupo nesta semana no BBB 23, da Globo. Pouco depois de Cezar Black dizer que iria votar sozinho no paredão, ele contou que está magoado com a falta de união do seus aliados nos últimos dias e chorou.

"A gente não ganhou Anjo, não ganhou Líder... é capaz de irem duas pessoas daqui [para o Paredão]. Fico meio triste com isso, sabe? Tinha outros sonhos para esse final de 20 e poucos dias...", disse ele, e completou: "Senti que está indo tudo por água abaixo, o que eu tinha pensado... eu queria fazer história aqui, tá? Queria que esse Big Brother fosse marcado por uma revolução, por uma união diferente... E não está acontecendo, eu fico triste, porque não está na pegada que pudesse ser... Gastei tanta energia, me comprometi tanto com as minhas falas, me expus tanto para tentar aquilombar de uma vez por todas... mas é igual lá fora".

"Ia ser tão incrível a gente se unir de uma vez por todas e fazer história. A gente tem uma chance única que foi dada, foi entregue pra gente essa missão. E eu fico assim: 'Será que só eu acho isso muito importante? Marcar a história de um país inteiro. Não é possível que objetivos individuais sejam mais fortes que objetivos coletivos... Não entra na minha cabeça (...) É para um bem maior", afirmou ele, e continuou seu desabafo: "Não é sobre paredão, é sobre ideal. É deixar de ser irresponsável, é sobre comunidade, é sobre expansão. É maior do que isso. Mas, tudo bem. É como eu penso, e isso não quer dizer que as pessoas estão erradas. Eu que penso assim".

Então, Domitila apoiou o amigo. "Eu tava lutando uma guerra sozinha aqui e você disse: 'Eu via, mas nem todo preto tem consciência racial'", afirmou. E ele respondeu: "E não é culpa de quem não tem".