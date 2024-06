Juliette perde a paciência e rebate críticas: ‘Acordei atacada’

Ex-BBB e cantora Juliette Freire surpreendeu ao fazer um desabafo antes de lançar suas novas músicas ao ver críticas dos internautas

A ex-BBB e cantora Juliette Freire agitou as redes sociais neste sábado, 1º, ao fazer um desabafo. Ela contou que já viu críticas para as músicas que vai lançar em seu novo álbum e decidiu rebater.

A estrela contou que faz o que gosta porque sabe que vão criticar do mesmo jeito. "Para vocês verem, quando gostam de criticar, de falar alguma coisa ou machucar o outro, não importa o que você faça. Fiz duas músicas, uma vão dizer que é tradicional demais, que é antiga demais, que é melosa demais porque fala de São João em um lugar saudoso, que é Amor de São João; e outra vão dizer que é muito diferente, que mistura funk com galope, com duplo sentido”, disse ela.

E completou: "Mais uma confirmação de que faça o que você quiser, o que faz sentido para você, e esse disco inteiro faz muito sentido para mim, eu tenho certeza que vai fazer para vocês. Entendeu? Vamos embora, que hoje eu acordei atacada no juízo".

Apaixonada, Juliette surge em clima de romance com seu namorado

Em janeiro deste ano, a ex-BBB Juliette Freire prestigiou o namorado, o atleta Kaique Cerveny, em um campeonato de crossfit em Miami, nos Estados Unidos. Por meio de suas redes sociais, a cantora compartilhou registros do momento e provou ser fã número um de seu amado.

Em seus stories do Instagram, a estrela apareceu ao lado do amigo Rallyson e avisou seus seguidores sobre o que fariam. "Já estamos indo para o campeonato de crossfit. Vamos filmar o movimento para vocês", disse ela ainda no carro a caminho da competição.

Nos stories, a cantora mostrou detalhes do campeonato e posou ao lado de Kaique vestindo um casaco que combinava com a camiseta dele. Além disso, a campeã do Big Brother Brasil 21 apareceu alongando o atleta, que a agradeceu com um beijo.

Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado. Na postagem, comentários como "Lindos!", "A musa BBB com o príncipe do Crossfit" e "Viva o amor" foram frequentes. Os dois estão juntos há cerca de oito meses.