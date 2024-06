Pedro Novaes inicia jornada na moda e amplia horizontes em sua carreira

Em entrevista à Revista CARAS, Pedro Novaes, filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, exalta o papel dos pais na construção de sua trajetória

Com o DNA artístico, Pedro Novaes (27) limita sua arte. Além de atuar e cantar, o filho de Marcello Novaes (61) e Leticia Spiller (50) revelou outra faceta, a de modelo! “Sempre flertei com a moda, mas nunca profissionalmente. Com o tempo, vi que era um meio em que me sentia à vontade e, desde 2023, comecei a me aprofundar nesse mercado, mas tenho muito a aprender!”, pondera ele, que estreou na última edição da SPFW. “É como um triângulo amoroso: moda, arte e atuação. Me sinto saudável dentro disso, porque procuro o escape de uma na outra e não paro nunca. Me faz bem explorar e levo coisas de uma área para a outra, me alimenta”, avalia. À CARAS, ele não comentou a notícia, ventilada pela internet, de que protagonizará a próxima novela das 6, Tutti-Frutti. Procurada, a Globo declarou que não iniciou a divulgação do folhetim e, por isso, não confirma nomes do elenco.

– Como tem sido esse começo de jornada na moda?

– Entrar nesse mercado com 27 anos é legal, porque já sei o que quero e o que não quero, consigo me direcionar mais. Ao mesmo tempo, vou descobrindo novas coisas. Meu lado na moda é mais artístico e, nesse processo, procuro ser fiel a mim mesmo. O desafio é expressar quem sou eu na moda.

– A moda está mais democrática nos últimos tempos?

– As pessoas estão se expressando cada vez mais da forma como se sentem à vontade; e a moda é um caminho para se expressar dentro da sua individualidade. Ela é para todas as pessoas, não está mais restrita a certos padrões. Hoje, a moda agrega mais diversidade.

– Para os homens também houve quebras de barreiras?

– Minha geração tem um olhar mais claro disso, as passadas talvez ainda se incomodem, mas estamos olhando para frente, para o futuro. Vejo um olhar de aceitação, respeito, de poder ser o que você quiser. O preconceito que existia está fi - cando obsoleto e quem pensa assim fica para trás.

– Você é vaidoso?

– Tenho um equilíbrio, não sou extremamente vaidoso, mas não sou largado! Gosto de estar confortável com o que estou usando, gosto de estar bonito, dentro do meu estilo. Tem dia que estou na alfaitaria, tem dia que estou no streetwear, é a for - ma como me sinto. Tem dia que saio com o cabelo bagunçado, em outros quero me arrumar, mas não sou hi - pervaidoso, com vários cremes... passo o creme da minha namorada, me cuido, mas com equilíbrio. Vou à praia, molho o cabelo, e ele fica lindo, na melhor forma! Queria ter um spray com a água do mar!

– Você atua, canta e, agora, é modelo. A versatilidade ajuda?

– Eu preciso estar jogando em mais de um lugar, me faz bem. Gosto de fazer várias coisas e isso reflete no meu trabalho. Em questão de carreira e imagem isso é agregrador. As pessoas podem se identificar comi - go de várias formas, sempre nas artes, porque não sei trabalhar com outra coisa.

– Qual a importância de seus pais em suas escolhas?

– É impossível dizer que eles não me inspiram e influenciam. São dois artistas incríveis, que respiram arte e tiveram sucesso porque se dedica - ram e foram pé no chão, foram autênticos. Ao mesmo tempo, eles sempre me deixaram muito livre para trilhar meu caminho e conquistar meu espaço. Eles me influenciam muito na forma como eu encaro a minha vida.

– Em que sentido?

– Na visão de como me porto, da humildade que tenho, no pé no chão que vou ter, de acreditar em mim. Com isso, formo meus pilares para encarar minhas escolhas nesse mundo da arte, que foi uma decisão minha. Só me vejo fazendo arte, é como sei me expressar.

– É preciso pé no chão para não deixar a fama subir à cabeça...

– Minha família sempre foi assim, nunca deixou as coisas nos tirarem do eixo e procuro sempre lembrar disso, da minha índole, de quem eu quero ser, da forma como gosto de dar atenção, de respeitar as pessoas, ter empatia, são coisas que não esqueço nunca. E se eu esquecer, pode me cobrar! São pilares que me fazem ser quem sou.

– Seu pai é galã de uma geração e as pessoas te comparam com ele. Como vê esse movimento e como lida com o assédio?

– A gente é bem parecido, mas também sou parecido com minha mãe. Vejo isso de forma positiva, porque tenho orgulho deles e não é sobre mim ou sobre eles, é sobre a nossa família. Eu fico feliz de ela ser reconhecida. Em relação ao assédio, quando é positivo é bem-vindo e respeito muito, porque vem no sen - tido da admiração e ele alimenta sua arte. É bom se sentir gostado, validado, você vê que seu trabalho está se encaminhando para um coisa boa. Quero influenciar pessoas de uma maneira positiva, mas lem - brando que sou uma pessoa aprendiz, não sou dono da verdade, estou no mundo!

– Você namora há três anos. É um cara romântico?

– Acho que eu tenho o meu jeito de expressar o amor. Eu e a Duda temos um relacionamento com mui - to respeito, diálogo, troca, a gente tem nossa linguagem, nosso idioma. É uma forma que é minha e que nem eu seu explicar.

– Tem um grande sonho?

– É uma pergunta difícil, porque sou um cara que vive muito no agora, mas tenho metas! Sonhar é bom e faço sonhos virarem metas. Quero ter liberdade mental e financeira para ajudar as pessoas. Quero um dia poder ajudar sem pensar, fazer diferença nesse mundo de uma maneira grande e tenho certeza de que vou conseguir.

– Você tem o coração grande!

– Eu sou o cara que tenta ajudar todo mundo, mas entendo até onde posso ir. Já fui mais aberto, de querer abraçar todo mundo, mas, hoje, procuro me proteger um pouco sem perder a minha essência da bondade.

STYLING: SAMANTHA SZCZERB E BELEZA: ELCIDES FREITAS