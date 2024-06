Renata Kuerten e Lucas Anderi encaram nova fase do Esquadrão da Moda: 'Mexeu muito com a gente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Kuerten e Lucas Anderi refletem sobre mudanças no Esquadrão da Moda e falam sobre futuro da amizade e do programa

Renata Kuerten e Lucas Anderi, que apresentam o Esquadrão da Moda desde 2022, encaram nova fase do programa na temporada deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, os apresentadores falam sobre futuro da atração e da amizade, além de refletir sobre mudanças: "Mexeu muito com a gente".

"É tão legal tranformar tantas mulheres e levantar a autoestima. O formato mudou muito. A gente não fala só sobre moda, falamos sobre o coração. Está tudo ligado junto, dentro e fora. A gente não chega criticando, vemos o que a pessoa tem interesse em melhorar ou disfarçar. Foi um ano de muitos aprendizados, histórias e valorização", compartilha Lucas Anderi .

"Essa temporada mudou muito. A gente foi abordado na rua, fomos reconhecidos demais. É impressionante, porque a gente faz as externas e as pessoas param o carro para falar com a gente. Não é só mulher, até homem também. Teve uma vez que parou um caminhão com três marmanjos que gritaram para a gente", relembra Renata Kuerten .

Sucesso entre os telespectadores, o programa conquistou diversos públicos e marcou transformações até mesmo para os apresentadores. "É um programa para a família toda. Você coloca seus filhos para assistir. É leve, divertido e ensina muito. Teve muitos momentos que a história das participantes mexia muito com a gente. No fundo, todos temos algo que a gente se identifica".

Entre os momentos e episódios da temporada, Renata Kuerten recorda uma história que marcou sua trajetória no programa. "Nessa temporada, abordamos uma mulher japonesa que sabíamos que tinha um déficit no olho, mas não comentamos sobre isso. A participante se sentiu tão à vontade que ela decidiu se abrir e falar que tinha passado por um acidente e sofreu bullying na escola".

"Quando ela trocou de visual e tirou o óculos, ela conseguiu falar que tudo melhorou na sua vida. Até hoje, ela agradece a gente porque a vida dela mudou depois do Esquadrão da Moda, tanto que ela começou a fazer trabalho de modelo", completa ela.

Além das transformações, o programa também marca a nova fase da moda para o público, como explica Lucas Anderi: "Hoje em dia, sempre falo e apoio que não existe mais um biotipo de beleza. A beleza é de cada um". "É um trabalho diário difícil. Tem dia que a gente acorda e se sente um lixo, mas tem que se olhar e falar 'hoje vou fazer o melhor que posso'. A gente que escolhe", acrescenta Renata Kuerten.

Dupla inseparável na frente das câmeras, os apresentadores explicam que a amizade também se estende para fora do programa. "Gravar ao lado da Renata é uma delícia, fico desligando o botão dela porque ela fala igual uma tagarela. A gente sai e já no carro começa a fofocar. Profissional e amigavelmente a gente se deu super bem, espero que essa amizade dure para sempre", afirma Lucas Anderi.

Com planos para o futuro do Esquadrão da Moda, eles adiantam o que o público pode esperar nas próximas temporadas. "A gente vai viajar pelo Brasil. Começamos por Goiânia, mas já temos certeza que vamos para Santa Catarina, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A forma de se vestir e de pensar lá é completamente diferente de São Paulo".