Renata Kuerten revela que maternidade ajudou no Esquadrão: 'Intensidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Renata Kuerten revelou detalhes dos bastidores envolvendo o Esquadrão da Moda

Repleto de emoção e muitas novidades, a décima terceira temporada do Esquadrão da Moda chega ao fim neste sábado (5). Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a apresentadora Renata Kuerten (34) revelou que a maternidade foi um ponto positivo neste novo momento da atração.

"Eu sou apaixonada por esse programa, e a cada nova temporada a gente vê que fica ainda melhor. Nessa temporada tivemos ainda mais emoção, eu acho, e bagunças também (risos). Eu e Lucas nos divertimos conhecendo tantas histórias e locais da nossa cidade", contou a parceira profissional de Lucas Anderi.

Segundo a famosa, este ano o programa veio com um papel importante ao ressignificar o consumo excessivo causado com as redes de fast fashion, rendendo um descarte diferenciado para as roupas dos participantes. "Estamos contribuindo com a conscientização das pessoas, se cada um fizer sua parte vamos conseguir uma produção consciente e sustentável", disse.

Para Renata, a temporada teve um significado ainda maior, por marcar seu retorno após o nascimento de sua filha, Lorena. Ela disse que ficou ainda mais emotiva diante das histórias das mulheres que passaram pelo programa.

"Ser mãe muda literalmente o nosso mundo. Nas gravações eu sentia tudo com muito mais intensidade, emoção, as mães são choronas, né? (Risos). Acredito que consegui dividir com algumas participantes um novo lugar comum, a maternidade. E esse amparo é único. Foi maravilhoso dividir essa nova Renata com o público", declarou.

Agora com o fim das gravações da temporada, a loira revela que vai focar em projetos pessoais, como produzir conteúdo para as redes sociais. "Agora estou conseguindo dar atenção às minhas demandas em outros negócios, e também no que diz respeito à moda. Estou produzindo conteúdo para as minhas redes, e vou aproveitar para entregar alguns trabalhos internacionais", revelou.