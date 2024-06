Dany Bananinha exibe cicatriz de cirurgia de emergência: ‘Não me incomoda’

Dany Bananinha surpreende ao tirar uma foto em zoom de sua cicatriz após ter passado por cirurgia de emergência

A assistente de palco Dany Bananinha, que trabalha com Luciano Huck na Globo há vários anos, surpreendeu ao relembrar a cirurgia de emergência que realizou há alguns anos. Neste final de semana, ela exibiu uma foto em zoom da cicatriz que ficou na região do tronco do seu corpo por causa do procedimento médico.

"Ela não me incomoda. Pelo contrário. Olho para a cicatriz e me sinto vitoriosa. Foram oito meses de sofrimento. Foi uma luta diária para está como está hoje. Só agradeço", disse ela.

A estrela precisou realizar a cirurgia de emergência em janeiro de 2021 para a remoção de um nódulo no seio esquerdo e a retirada da prótese de silicone. Na época, ela contou como descobriu o problema. "Antes de engravidar eu já estava com contratura capsular. Mas fazendo todos os exames, a doutora falou: ‘se ela não te incomodar fisicamente e nem esteticamente, tudo bem’. Depois eu engravidei, consegui amamentar, graças a Deus, e quando parei, comecei a sentir muita dor no peito esquerdo, então fiz os exames e constatamos o nódulo”, afirmou.

Separação de Dany Bananinha

A artista Dany Bananinha revelou em entrevista recente a motivação do seu divórcio com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter, pai da sua filha Lara.

A diretora de palco do “Domingão com Huck” desabafou sobre o processo do divórcio e abriu o coração sobre seus sentimentos: “Tentei ao máximo, conversei, tentei, mostrei. Fiz de tudo para salvar meu casamento e tomei a atitude no momento certo (...) Eu terminei gostando. Eu só entendi que não ia mudar lá na frente, que não ia ser como eu estava tentando que fosse, e por que eu ia perder tempo ali?”.

“Uma parada que estava ficando tão clara: eu estava ficando sozinha. O pior relacionamento que existe é quando você se sente sozinha com uma pessoa do lado”, comentou Dany no podcast "PodGether”.

A separação de Dany e Pedro aconteceu no início deste ano, após um ano de casamento. O casal se conheceu em 2019, no Rio de Janeiro, e logo chegou a filha Lara. Pedro também é pai de um menino de 11 anos, de seu relacionamento anterior.