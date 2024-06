Gracyanne Barbosa choca ao mostrar a barriga negativa

Gracyanne Barbosa começou o sábado na academia e deu um zoom em sua barriga negativa para ostentar os músculos definidos

A musa fitness Gracyanne Barbosa já começou o dia de sábado na academia. Logo cedo, ela foi realizar o seu treino de musculação e fez questão de ostentar o seu corpo musculoso.

Em stories do Instagram, a beldade deu um zoom em sua barriga definida e negativa. Ela posou com o abdômen trincado à mostra e ainda exibiu a marquinha perfeita do biquíni em sua pele bronzeada.

“Bom dia com o cardio ok”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Gracyanne está solteira. Ela terminou o casamento de 16 anos com Belo há poucos meses e os dois já vivem em casas separadas. A separação veio à tona há poucas semanas e gerou burburinho na internet por causa dos rumores de um affair dela após o término.

Gracyanne Barbosa exibe a barriga negativa - Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne elogiou Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa é a próxima convidada do programa Sabadou com Virginia, do SBT. Na atração, ela relembrou o fim do casamento com o cantor Belo. Eles se separaram há poucos meses e o assunto teve grande repercussão pelo Brasil. Agora, ela elogiou o ex-marido.

"Independentemente de estarmos juntos ou separados, ele (Belo) sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao meu redor", disse ela.

E completou: "A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, que fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que é mentira, é tão pesado, você se sente tão exposta, tem que dar tanta satisfação... Muitas vezes dou uma declaração e ela é colocada completamente diferente do que disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca".