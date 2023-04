BBB 23: Cezar diz qual rival deve ir ao paredão: 'É o cérebro do grupo'

Cezar Black tenta convencer seus aliados a votarem em uma sister para ir para o paredão do BBB 23 e diz: 'O quanto antes'

Neste sábado, 1º, Cezar Black teve uma conversa com seus aliados sobre qual será o alvo do grupo Fundo do Mar na formação do próximo paredão do BBB 23, da Globo. Ele defendeu a sua ideia de emparedar Larissa nesta semana, já que ele acredita que ela é quem orienta as decisões do grupo Deserto.

Durante a conversa, Sarah Aline perguntou: “Tendo a Larissa e Amanda, você vota na Larissa?”. E ele confirmou: “Sim, acho até inteligente botar a Larissa o quanto antes no paredão, porque a gente esqueceu que a Larissa saiu”.

Assim, o enfermeiro continuou o seu pensamento. “Ela foi para um paredão e no paredão que ela foi, ela foi eliminada. Então, se o público eliminou, tinha coisas sobe ela que o público não estava gostando, ainda mais que foi no primeiro paredão, entende?”, declarou.

Por fim, ele falou sobre a influencia dela no grupo rival. “Acho a Larissa, em nível de grupo ali, dessa galera que ainda está aqui, a pessoa mais sensata, assim, e a pessoa que realmente, ela move o grupo, ela é o cérebro do grupo”, afirmou.

Então, Marvvila diz que vê Larissa com o espírito de jogadora e ele concorda. “Sim, mas entenda, as meninas quando estavam apenas elas, era outra pegada, elas estavam completamente soltas. A Bruna estava ficando mais aqui com você e o Gabriel, a Amanda estava muito com a Aline, só que elas não tinham aquele espírito de jogo, tá ligado? De time de novo. Quando a Larissa volta, ela volta e reúne todo mundo de novo e centraliza aquilo ali. A Larissa realmente eu acho que é o cérebro ali do time, que move o time ali para conseguir jogar bem”, comentou.

Assim, Sarah Aline refletiu sobre o comentário dele. “Não sei se o cérebro do time, acho que elas têm fortes opiniões, mas acho que pela Lari ter mais informações, elas colocaram ela nesse lugar, mas centralizador de opiniões, sabe? Tipo assim, uma opinião que vale o pensamento, não sei a cabeça”, afirmou.

E o enfermeiro finalizou a sua opinião. “Mas eu não digo cérebro no sentido pejorativo não, como se ninguém pensasse, digo assim, que ela é a pessoa ali que realmente, a pessoa mais estrategista ali dentro, que conseguiu trazer aquele espírito de time de novo”, contou.

Líder da semana, Aline Wirley diz quem deve indicar

A cantora Aline Wirleyvenceu a prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo, e já está pensando em quem vai indicar direto ao paredão no próximo domingo, 2. A estrela anunciou para suas colegas que pretende mandar Domitila Barros para a berlinda.

"Posso falar? Faz um sentido tão grande pra mim ser Líder e indicar a Domitila. Eu levei ela tantas vezes no Jogo da Discórdia, eu votei nela em votação aberta, no confessionário. Tô tão feliz de ter ganhado essa liderança", disse ela.

Então, Amanda cogitou que Domitila possa ir ao paredão pelo voto das próprias aliadas. "Eu acho que a Marvvila e a Sarah não vão compactuar com as coisas que a Domitila tá fazendo, entende? Elas não vão compactuar", afirmou.