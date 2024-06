Semelhança de Ingrid Guimarães com a irmã rouba a cena: ‘Gêmeas'

Quem é quem? Internautas ficam surpresos com a semelhança física entre Ingrid Guimarães e a irmã, Sigrid

A atriz Ingrid Guimarães agitou as redes sociais neste sábado, 1º, ao mostrar um álbum de fotos com sua irmã, Sigrid Guimarães. Ela fez um post para homenagear a irmã em seu aniversário e os fãs ficaram surpresos com a semelhança física entre elas.

Na legenda, Ingrid brincou com o quanto elas são parecidas. "São gêmeas? Não ,mas são um pouco sim. De alma, de alegria de viver. Hoje é dia dessa geminiana típica, que qualquer coisa que você chama ela topa feliz, qualquer assunto ela se interessa, qualquer BO ela ouve com atenção. Vendida igual a mim para assuntos de alegria. Com a diferença que ela acorda coloca um salto e cuida da vida de muita gente. Eu acho muito incrível ter irmã que é CO de empresa, que vive num meio tão masculino e preserva além de tudo a doçura . Parabéns Sigrid. Te amo", afirmou ela.

Então, os internautas deixaram comentários sobre a semelhança das irmãs. "Meu Deus!!! Como não são gêmeas??", disse um seguidor. "Se fossem gêmeas, não seriam tão iguais...", declarou outro. "Primeiro achei que era montagem", declarou mais um.

Quem é o marido de Ingrid Guimarães?

A atriz Ingrid Guimarães é uma mulher casadíssima! A estrela é discreta com sua vida pessoal, mas abre raras exceções nas redes sociais para mostrar fotos com o marido e a filha. Saiba mais sobre a família dela:

Ingrid Guimarães é casada com o artista plástico René Machado. Os dois estão juntos desde 2006 e são pais de Clara, de 14 anos.

“Conheci do René fazendo ‘Cócegas’, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui fazer peça lá. O músico da minha peça, com quem eu ainda tinha um rolo, disse que tinha um amigo que tinha uma fazenda e ia fazer um almoço pra gente. Esse amigo estava andando de carro e com o cara que ia fazer almoço pra gente, o René estava atravessando a rua com o cachorro na hora e ele chamou. Ele sentou do meu lado, começou a contar uma história engraçada, comecei a achar ele divertido. Ele foi ver ‘Cócegas’ e ficou me azarando, mas eu tinha um casinho com o músico. René é ariano, quando ele quer um negócio… O músico perguntou, terminei com ele, chegamos no Rio, René foi visitar a família, marcou comigo, me beijou. Ficamos namorando um ano à distância. Ele tinha um cliente de passagem aérea, ele combinou e aonde eu ia com o ‘Cócegas’, ele ia atrás. Um ano depois, ele mudou pro Rio, conseguiu um trabalho numa agência de publicidade, foi morar comigo… e aí, 19 anos”, disse ela no videocast Desculpa Alguma Coisa.