BBB 23: Sisters do Quarto Deserto apontam novo alvo no jogo: ''Assim que o Black sair''

Com menos opções para votarem, sisters do Quarto Deserto surpreendem com novo alvo no jogo

As sisters do Quarto Deserto já estão pensando em quem será o próximo alvo para um novo Paredão. Depois de votarem em Cezar Black e conseguirem colocá-lo o enfermeiro na berlinda, as "desérticas" citaram o nome do brother que estão em sua mira.

Após a discussão de Larissa com Cezar na cozinha e de afirmar gritando que não voltou ao jogo com soberba, elas comemoram a eliminação de Fred Nicácio ao igualarem o número de integrantes do grupo do Quarto Fundo do Mar.

"Essa é a maior vitória, a gente conseguiu equilibrar o jogo", apontou Aline Wirley, emparedada pelos voto da casa nesta terça-feira, 11. Em seguida, elas falaram de Ricardo e comentaram que o biomédico transita entre os grupos.

Amanda, emparedada pela líder Sarah Aline, então alertou as aliadas sobre pensarem em votos e prioridades. "Vamos supor, se o Black sai, ele é alvo de quem? O Alface. Eu sei que ele é nosso, mas não é o nosso primeiro alvo", analisou a médica. Bruna Griphao apontou que as aliadas precisam pensar estrategicamente. "O Alface, não é só que ele não é um voto nosso porque ele tá fazendo esse game, a gente tá se dando bem. É uma estratégia", falou a atriz.

As aliadas concordaram que a ordem de votos pode mudar dependendo das dinâmicas do jogo. "Até porque ele já deixou claro que ele me botaria", afirmou Bruna. "E você acha que o Alface não vota na gente? Assim que o Black sair, acabou", disparou.

Leia também:Cezar expõe tática de Larissa e de aliadas delas: ''Me humilhar''

Veja a discussão e Larissa e Cezar Black:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Cezar Black disputam o 14º paredão

A noite desta terça-feira, 11, foi agitada na casa do BBB 23. Logo depois da eliminação de Fred Nicácio e de Sarah Aline conquistar a prova do líder, os participantes formaram um novo paredão, que é disputado por Aline Wirley, Amanda e Cezar Black. A eliminação será na quinta-feira, 13. Saiba como foi a formação do paredão:

A líder Sarah Aline indicou Amanda direto para o paredão. “Ter mais tempo para pensar é bom, mas nessa etapa do programa não temos mais tempo para pensar. Eu ainda preciso entender mais o que o público pensa como jogo. E eu vou indicar a Amanda. Acho que faz sentido ter a Amanda no paredão. Ela foi em paredões com quatro pessoas e a gente não consegue imaginar. É bom, estrategicamente, ter ela hoje no paredão”, disse ela.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados nesta rodada.

Saiba quem votou em quem:

Cezar Black votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar Black

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar Black

Larissa votou em Cezar Black

Ricardo votou em Cezar Black

Bruna Griphao votou em Cezar Black