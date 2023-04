BBB 23: Larissa detona Cezar Black em discussão: ''Tive oportunidade de voltar''

Após formação de Paredão, Larissa detona Cezar Black chamando brother de "arregão'' e "sem conteúdo"

Após a formação do Paredão nesta terça-feira, 12, Larissa e Cezar Black discutiram na cozinha depois do brother citar o retorno da professora de Educação Física ao BBB 23. A participante então iniciou uma conversa calorosa chamando o enfermeiro de "arregão" e "sem conteúdo".

"Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei ficou quatro contra sete. Ninguém falava: 'Estamos em maioria, estamos em minoria'. Agora, porque estão em maioria para justificar voto", disse ela. "Vocês foram maioria o jogo inteiro. Vocês viraram porque tiveram expulsões", rebateu o enfermeiro.

Então, a professora de Educação Física explicou que o seu grupo aliado nunca destacou que eles estavam em maioria na hora de justificar a permanência na casa. "O que que tem a ver uma coisa com a outra?", questionou Cezar. "Porque toda a vida vocês se vitimizam muito", disparou Larissa. "Vocês foram maioria o jogo inteiro, Larissa. Me poupe. Se esconder atrás de grupo. Tu nunca saiu do grupo. Você sempre foi grupo", retrucou o brother."Todo mundo que joga em grupo tem direito se posicionar individualmente", comentou a professora de Educação Física.

Então, os ânimos se exaltaram na casa e a sister disse que o enfermeiro nunca fez nada dentro do jogo. "Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada", declarou a sister. "Quem faz é você. Não esqueça que você já saiu e voltou", disparou o enfermeiro. "E você tem a possibilidade de sair também. Se eu saí, foi por erro meu e, se eu voltar, eu tive oportunidade de voltar", rebateu Larissa.

"Quer arrumar confusão?", questionou o enfermeiro. "Você é um arregão. É isso que você é", disparou a professora de Educação Física. Em seguida, Cezar lembrou dos atritos entre a sister e Ricardo. "Saiu chamando Alface de traíra, escambou a quatro, e agora tá aí amiguinha", relembrou ele. "Nunca chamei Alface de traíra. Quem chamou foi o Fred. Nunca cheguei nele e falei que ele era traíra. Fala o que tu ouve, porque toda vida tu pega briga dos outros. Toda vida fala coisa, porque tu não tem nenhum conteúdo aqui dentro aí vem falar de coisa dos outros, o tempo inteiro", explicou a professora.

Em seguida, Bruna Griphao entrou na discussão e lembrando que Fred Nicácio também esteve fora da casa. Ela falou que a Larissa trouxe informações para todo mundo, para que todos do jogo estivessem a par de tudo, inclusive das falas "machistas" do enfermeiro. "Se você não acredita, o problema é seu. Ela trouxe até um monte de fala sua machista numa boa e nunca apontou o dedo para você", disse a atriz. "Nunca levei num Jogo da Discórdia as suas falas machistas. Falo contigo numa boa, para agora estar falando que teve oportunidade", falou Larissa.

Estava aqui na minha, cozinhando, tu vem me agredir. Eu estava aqui numa boa", declarou o enfermeiro. "Já percebi qual é a tua tática. Sempre que tem alguém indicado você quer puxar o foco para cima da pessoa", declara o brother.

Veja a discussão e Larissa e Cezar Black:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Cezar Black disputam o 14º paredão

A noite desta terça-feira, 11, foi agitada na casa do BBB 23. Logo depois da eliminação de Fred Nicácio e de Sarah Aline conquistar a prova do líder, os participantes formaram um novo paredão, que é disputado por Aline Wirley, Amanda e Cezar Black. A eliminação será na quinta-feira, 13. Saiba como foi a formação do paredão:

A líder Sarah Aline indicou Amanda direto para o paredão. “Ter mais tempo para pensar é bom, mas nessa etapa do programa não temos mais tempo para pensar. Eu ainda preciso entender mais o que o público pensa como jogo. E eu vou indicar a Amanda. Acho que faz sentido ter a Amanda no paredão. Ela foi em paredões com quatro pessoas e a gente não consegue imaginar. É bom, estrategicamente, ter ela hoje no paredão”, disse ela.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados nesta rodada.

Saiba quem votou em quem:

Cezar Black votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar Black

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar Black

Larissa votou em Cezar Black

Ricardo votou em Cezar Black

Bruna Griphao votou em Cezar Black