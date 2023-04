BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Cezar Black disputam o 14º paredão

Em semana acelerada do BBB 23, Aline Wirley, Amanda e Cezar Black disputam o novo paredão da temporada. Saiba como foi a formação da berlinda

A noite desta terça-feira, 11, foi agitada na casa do BBB 23. Logo depois da eliminação de Fred Nicácio e de Sarah Aline conquistar a prova do líder, os participantes formaram um novo paredão, que é disputado por Aline Wirley, Amanda e Cezar Black. A eliminação será na quinta-feira, 13. Saiba como foi a formação do paredão:

A líder Sarah Aline indicou Amanda direto para o paredão. “Ter mais tempo para pensar é bom, mas nessa etapa do programa não temos mais tempo para pensar. Eu ainda preciso entender mais o que o público pensa como jogo. E eu vou indicar a Amanda. Acho que faz sentido ter a Amanda no paredão. Ela foi em paredões com quatro pessoas e a gente não consegue imaginar. É bom, estrategicamente, ter ela hoje no paredão”, disse ela.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados nesta rodada.

Saiba quem votou em quem:

Cezar Black votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar Black

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar Black

Larissa votou em Cezar Black

Ricardo votou em Cezar Black

Bruna Griphao votou em Cezar Black