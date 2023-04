BBB 23: Cezar expõe tática de Larissa após briga: ''Me humilhar''

Cezar expõe tática provocadora de Larissa no jogo e explica que briga começou após levar alfinetadas de sisters

Após ter sido colocado no Paredão do BBB 23 com a maioria dos votos da casa nesta terça-feira, 11, Cezar Black protagonizou uma discussão com Larissa. Depois da troca de farpas com a professora de Educação Física, o enfermeiro explicou para Domitila qual foi o motivo de ter se desentendido com a sister.

"A Larissa, quando chegou agora, eu estava cozinhando ali numa boa, conversando até com a Aline, tudo tranquilo, ela veio me dar alfinetada", contou Cezar. Ele explica que, ao falar com Amanda sobre seu discurso de defesa, comentou que a médica falou rápido e, em seguida, Larissa o perguntou "brincando" se estaria com "recalque". "Ela começou a falar sobre mim num tom de ofensa. (...) Aí eu falei: 'Já entendi qual é a sua tática, então você quer falar as coisas mas você gosta de ficar incitando quem está no Paredão, pra chamar o foco pra pessoa. Não se esqueça que você já saiu e voltou, por isso você está assim confortável, cheia de informação'", falou.

"O jogo dela agora é esse, delas. De ficar todo o tempo pagando de jogadoras, fazendo grito de guerra. Quando a pessoa está no foco ali, no Paredão, elas usam todas as armas em cima da pessoa pra ficar alfinetando, ofendendo, pra chamar atenção ali. Pra tentar passar pro Brasil a imagem: 'Tá vendo que essa pessoa não presta?'. É o que fizeram com você", disse. "Larissa chega aqui falando um bocado de alfinetada, de indireta. Vou ficar ouvindo aqui? Abaixando a cabeça?", questionou.

"Não, a questão, pelo o que entendi, é o seguinte: vocês ficaram dando alfinetada mas na zoeira", falou Ricardo. "Eu não fiquei dando, irmão. Ela chegou me dando várias alfinetadas", respondeu o enfermeiro. "Mas foi na zoeira. Você retribuiu na zoeira também, mas teve uma hora que ela não foi tão zueira. Ela foi mais agressiva com você, aí você foi no mesmo nível da agressão. Um feriu o outro", afirmou o biomédico.

Cezar diz saber tática de Larissa

Após contar detalhadamente como iniciou a discussão, Cezar Black afirmou que sabe qual é a tática das sisters do Quarto Deserto. "Aí começa a ofensa. É sempre assim. Não consegue manter uma conversa em uma discussão no nível de argumentação, aí começa me ofender no pessoal", disse sobre elas jogarem provocações para desestabilizarem ele.

Pouco tempo depois, o enfermeiro apontou sobre a estratégia da professora de Educação Física no BBB 23. "Ela começa a perder a paciência, ficar nervosa, e me atacar cada vez mais no ponto pessoal. Traz as informações que ela obteve lá fora. [...] Fica trazendo isso para alfinetar, traz o que ela falou sobre mim para me humilhar", declarou ele.

Veja a discussão e Larissa e Cezar Black: