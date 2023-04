BBB 23: Após briga, Larissa defende sua volta e grita: ''Não cheguei com soberba''

Larissa defende seu retorno após discutir com Cezar Black sobre ter informações de fora

Após a discussão tensa que teve com Cezar Black, Larissa desabafou com suas aliadas sobre a conversa tensa que teve com o enfermeiro no BBB 23. Durante a briga, a professora de Educação Física teve seu retorno à casa citada pelo enfermeiro e ela ficou afetada com as declarações do brother sobre ela ter saído e voltado ao jogo.

"Você saiu, você voltou. Você disse para todo mundo o que fez de errado, o que fez de certo", tentou Bruna Griphao consolar a amiga. "Eu não tô aqui para estar com vantagem acima de ninguém. Não tô, inclusive dele, fui numa boa falar de todos os erros que eu vi, que magoaram a minha família. Nunca usei isso. Não tô aqui para estar com vantagem a mais que vocês. Se eu sair, eu paguei pelo que errei aqui dentro. Se eu voltei, tive oportunidade de voltar", gritou ela.

"Todo mundo voltaria", falou a atriz. "E qualquer um aqui, se tivesse a oportunidade de voltar, voltaria também. Não cheguei aqui acusando ninguém. Escutei cada um, não cheguei aqui com soberba em nenhum momento", continuou ela.

Veja o vídeo da discussão de Cezar Black e Larissa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Cezar Black disputam o 14º paredão

A noite desta terça-feira, 11, foi agitada na casa do BBB 23. Logo depois da eliminação de Fred Nicácio e de Sarah Aline conquistar a prova do líder, os participantes formaram um novo paredão, que é disputado por Aline Wirley, Amanda e Cezar Black. A eliminação será na quinta-feira, 13. Saiba como foi a formação do paredão:

A líder Sarah Aline indicou Amanda direto para o paredão. “Ter mais tempo para pensar é bom, mas nessa etapa do programa não temos mais tempo para pensar. Eu ainda preciso entender mais o que o público pensa como jogo. E eu vou indicar a Amanda. Acho que faz sentido ter a Amanda no paredão. Ela foi em paredões com quatro pessoas e a gente não consegue imaginar. É bom, estrategicamente, ter ela hoje no paredão”, disse ela.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados nesta rodada.

Saiba quem votou em quem:

Cezar Black votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar Black

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar Black

Larissa votou em Cezar Black

Ricardo votou em Cezar Black

Bruna Griphao votou em Cezar Black