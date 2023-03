BBB 23: Sarah Aline monta estratégia e revela voto: ''Única pessoa''

Em conversa com Ricardo Alface, Sarah Aline monta estratégia para possível indicação ao paredão

Após vencer a Prova do Líder desta quinta-feira, 24, Sarah Aline conversou com Ricardo Alface sobre suas estratégias para indicação ao paredão. Com dois ex-eliminados de volta à casa, Fred Nicácio e Larissa, a psicóloga contou o que está pensando em fazer.

"Sabe uma coisa que o Gabriel disse? Eu não concordei muito, mas é uma perspectiva: ele falou que, talvez colocar a Lari no Paredão, não esse, mas em um próximo, não seja ruim por ela ter acabado de sair. Ele acha que deixando ela mais tempo aqui, pode deixá-la mais forte", comentou a líder.

O biomédico então deu sua opinião. "Concordo plenamente. [...] O povo quer pessoas aqui que joguem. Quando ela vem de fora falando bem incisiva em relação a isso e, logo em seguida, ela traz pessoas que foram apagadas do jogo, ela está dizendo que essas pessoas estão fracas lá fora."

"Se ela for a um Paredão com essas pessoas, pode ser que ela retornasse para o game, e não [fosse] para fora. Se ela voltou é porque o público gostava dela, e do Fredão também. Eu vejo que o Fredão voltou não por causa de jogo. [...] Ele é mais pela voz, encorajamento, força, pela pessoa que ele é. Quem voltou mesmo pelo jogo foi a Lari", analisou ele.

Depois Ricardo apontou um nome que pensa que deve ir para berlinda: “Eu sinto que a Bruna tem que ir nesse Paredão, não sei porque". Sarah Aline concordou e revelou que a atriz é uma e suas opções de voto. "Até pela conta que eu falei pra você que eu tinha feito, de que ela é a única pessoa que não iria para o Paredão pela casa”, falou ela.

Fred Nicácio joga a real para Amanda sobre Sapato: ''Não existe esse casal"

De volta à casa do BBB 23, Fred Nicácio fez revelações para os brothers sobre o que o público está achando deles aqui fora. Inclusive, o médico contou para Amanda que a web torcia para ela e Cara de Sapato como um casal de namorados e não de amigos.

"Cara, o povo shippava você e o Sapato", contou o ex-elimando e recém-chegada da Casa da Reencontro a informação de fora da casa.

Ouvindo o assunto, Cezar Black perguntou então como seria isso, não entendendo muito bem o que o doutor estava falando: "O que? de amizade?". O médico então esclareceu melhor: "De casal! Eu dizia: 'Gente, não existe esse casal. O Sapato não olha pra ela com esse olhar'.

Veja os vídeos:

