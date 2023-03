BBB 23: Fred Nicácio e Larissa vencem a repescagem e voltam para o reality show

Fred Nicácio e Larissa são os mais votados pelo público e ganham nova chance de disputar o título de campeão do BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da Casa do Reencontro, que foi a repescagem do BBB 23. Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público e ganharam uma nova chance no reality show.

Depois de passarem dois dias na Casa do Reencontro com os outros ex-BBBs, eles venceram a votação e ficaram radiantes com a chance de voltar ao programa. Larissa teve 30,86% dos votos para retornar, e Fred Nicácio recebeu 25,12% dos votos.

Vale lembrar que a produção do Big Brother Brasil criou a repescagem do programa após desclassificarem MC Guimê e Cara de Sapato por causa da acusação de importunação sexual contra Dania Mendez. Os dois deixaram o reality show na semana passada e deixaram o time de participantes desfacaldo. Assim, a emissora decidiu trazer de volta dois ex-BBBs para continuarem na dinâmica.

Os dois ex-BBBs que voltam para o jogo não vão ter privilégios. Eles não vão disputar as provas do líder e do anjo desta semana também não vão ter imunidade.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, os participantes compram o Poder Curinga, que dará o poder Reverso. No sábado, os participantes disputam a prova do Anjo e também fazem uma ação do Globoplay, que acontecerá às 19h e vai interferir na formação do paredão.

No domingo, 26, um paredão triplo será formado deste modo: o Anjo é autoimune, o líder indica uma pessoa. O vencedor da ação do Globoplay vai vetar alguém da casa de dar o seu voto. Então, a casa faz a votação. O Poder Curinga dará o direito do seu dono mandar alguém para o paredão. Porém, a pessoa terá que escolher alguém entre os menos votados pela casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao líder essa decisão. Na sequência, o indicado pelo dono do poder curinga dará o contragolpe. Por fim, os emparedados disputam a prova bate-volta.