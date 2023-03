BBB 23: Sarah Aline vence a nova prova do líder

Sarah Aline se dá bem e vence a prova do líder que foi feita em duas etapas no BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 23, os participantes fizeram a prova do líder da semana do BBB 23, da Globo, em duas etapas e Sarah Aline foi a campeã da disputa. Saiba como foi a prova do líder :

Antes do início da prova, a líder Bruna Griphao teve o poder o veto e tirou Domitila da competição. Na prova da semana, os participantes disputaram duas etapas. Na primeira fase, eles se dividiram em duplas e precisaram levar um líquido de um lado ao outro do campo. A missão era completar o balde na extremidade do campo, pegar a bolinha e apertar o botão. As duas duplas mais rápidas foram para a próxima fase.

Na segunda etapa, os quatro participantes - Ricardo, Sarah, Aline e Amanda - competiram individualmente. O vencedor foi quem encontrou os armários corretos. Sarah Aline se deu bem e se tornou a nova líder.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, os participantes compram o Poder Curinga, que dará o poder Reverso. No sábado, os participantes disputam a prova do Anjo e também fazem uma ação do Globoplay, que acontecerá às 19h e vai interferir na formação do paredão.

No domingo, 26, um paredão triplo será formado deste modo: o Anjo é autoimune, o líder indica uma pessoa. O vencedor da ação do Globoplay vai vetar alguém da casa de dar o seu voto. Então, a casa faz a votação. O Poder Curinga dará o direito do seu dono mandar alguém para o paredão. Porém, a pessoa terá que escolher alguém entre os menos votados pela casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao líder essa decisão. Na sequência, o indicado pelo dono do poder curinga dará o contragolpe. Por fim, os emparedados disputam a prova bate-volta.