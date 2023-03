BBB 23: Fred Nicácio joga a real para Amanda sobre Sapato: ''Não existe esse casal"

De volta ao BBB 23, Fred Nicácio joga a real para Amanda sobre como era vista com Cara de Sapato fora da casa

De volta à casa do BBB 23, Fred Nicácio fez revelações para os brothers sobre o que o público está achando deles aqui fora. Inclusive, o médico contou para Amanda que a web torcia para ela e Cara de Sapato como um casal de namorados e não de amigos.

"Cara, o povo shippava você e o Sapato", contou o ex-elimando e recém-chegada da Casa da Reencontro a informação de fora da casa.

Ouvindo o assunto, Cezar Black perguntou então como seria isso, não entendendo muito bem o que o doutor estava falando: "O que? de amizade?". O médico então esclareceu melhor: "De casal! Eu dizia: 'Gente, não existe esse casal. O Sapato não olha pra ela com esse olhar'.

Ao escutarem a informação, os brothers, iclusive Amanda caíram na risada. Contudo, os fãs que shippavam a médica com o lutador não gostaram nem um pouco e prometeram votar muito para Fred sair quando for ao paredão.

Veja os vídeos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Fred Nicácio e Larissa vencem a repescagem e voltam para o reality show

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da Casa do Reencontro, que foi a repescagem do BBB 23. Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público e ganharam uma nova chance no reality show.

Depois de passarem dois dias na Casa do Reencontro com os outros ex-BBBs, eles venceram a votação e ficaram radiantes com a chance de voltar ao programa. Larissa teve 30,86% dos votos para retornar, e Fred Nicácio recebeu 25,12% dos votos.

Vale lembrar que a produção do Big Brother Brasil criou a repescagem do programa após desclassificarem MC Guimê e Cara de Sapato por causa da acusação de importunação sexual contra Dania Mendez. Os dois deixaram o reality show na semana passada e deixaram o time de participantes desfacaldo. Assim, a emissora decidiu trazer de volta dois ex-BBBs para continuarem na dinâmica.

Os dois ex-BBBs que voltam para o jogo não vão ter privilégios. Eles não vão disputar as provas do líder e do anjo desta semana também não vão ter imunidade.