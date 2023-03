BBB 23: Saiba qual é o salário de Key Alves como jogadora de vôlei

Valor do salário de Key Alves como jogadora de vôlei vaza na internet e surpreende

A jogadora de vôlei Key Alves deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao ter o seu salário no esporte revelado. A atleta teve um aumento nas últimas temporadas no time de vôlei, mas, mesmo assim, ela recorreu a uma plataforma de conteúdo adulto para complementar a renda.

A empresária dela, Fernanda Paschoa Sakai, deu detalhes sobre o salário da atleta em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contou qual é o faturamento real de Key Alves. “Ela chegou ao Osasco [time de vôlei] ganhando R$ 1.500 (para a temporada de 2021/2022). Na temporada atual (2022/2023) teve aumento. Ela passou a ganhar R$ 3.000”, disse ela.

Então, a empresária comentou sobre a declaração de Key Alves de que ela mentiu sobre o quanto ganhava com a plataforma de conteúdo adulto. Ela disse que ganhava R$ 200 mil com as fotos ousadas. “Ela não mentiu. A gente não entendeu essa fala dela. Acho que ela não parou para fazer a conta exata na cabeça. A estratégia realmente foi usada com a assessoria de imprensa. […] O que ela quis dizer, e acho que se expressou mal, foi que usou uma estratégia para chamar atenção parao quanto ganhava. Ela estava recebendo hate na internet, as pessoas diziam que ela falava que amava jogar vôlei, mas não saía dos holofotes. E a resposta dela foi: 'Não, eu gosto de jogar, mas espera aí, preciso de dinheiro'”, relembrou.

Tatuagem de Key Alves chama a atenção

A jogadora de vôlei Key Alves deu o que falar nas redes sociais por causa de uma tatuagem em seu braço. Os internautas apontaram um possível erro gramatical em uma taugem que ela tem no braço. A tattoo ficou em evidência enquanto ela chorava por causa da eliminação de Gustavo no último final de semana.

No braço, ela tatuou a frase: “Be beaultiful hurt”. Porém, o jeito correto de escrever a frase seria: “Being beautiful hurts”. A tattoo significa: “Ser linda dói”. Veja a foto aqui.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o assunto. “Será que o L de 'beaultiful' da tatuagem da Key Alves quer dizer alguma coisa?”, disse um fã. “A Key com uma tatuagem escrita errada melhorou meu dia”, declarou outro.