BBB 23: Key Alves confessa que mentiu sobre valor que fatura com OnlyFans e explica motivo

Em papo com brothers, Key Alves admite que mentiu sobre o valor que recebe na plataforma de conteúdo adulto

Durante conversa com brothers na casa do BBB 23, na terça-feira, 21, a sister Key Alves (23) abriu o jogo e admitiu que contou uma mentira sobre o valor que recebia com plataforma de conteúdo adulto.

Em papo na academia, ela comentou sobre o início da carreira como jogadora de vôlei e os valores que ganhava. Na sequência, a atleta deu detalhes de quando criou seu perfil no OnlyFans. Segundo ela, teria aumentado em cinquenta vezes o valor que faturava.

"Quando eu fiz, falei: 'Preciso fazer isso aqui ser bem visto'. E aí a estratégia de marketing foi: 'Vou soltar quanto eu ganho jogando, para a galera entender por que eu fui pra lá... E aí soltei que eu ganhava 1.500 reais. Mas o que veio de gente atrás de mim... Você não tem noção, um monte! Matéria soltando: 'Key ganha 1.500 reais'", contou a sister.

Key recordou o que respondia quando perguntavam quanto ela ganhava com a plataforma de conteúdo adulto. "200 mil reais por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada. Só 'ela está certa'. Vão fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e ficava: 'Você quer o quê, que eu pare de ganhar 200 mil?'. Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez".

BBB 23: Key Alves decreta guerra contra brother e anuncia novo alvo

A sister Key Alves anunciou nesta quarta-feira, 22, que tem um novo alvo no BBB23. Ao gravar o Raio-X, vídeo diário em que eles conversam com os fãs, ela disse que mudou sua estratégia após a saída de Cristian.

"Ontem, como vocês viram, eu vi muita coisa, porque eu sou VIP e tenho acesso ao Quarto do Líder. Vi muitas coisas do Guimê falando pro Alface [Ricardo]. Então, se o bonito quer jogar contra mim, ele vai jogar contra mim. E é isso".

Sem aceitar a acusação feita pelo marido de Lexa, ela avisou agora vai partir para cima e fazer de tudo para indicá-lo ao Paredão. Segundo ela, o alvo mudou e está posicionado na cara do cantor. "[Ele estava] Dizendo que eu era 'posturada', então, a partir de agora, todo mundo aqui na casa está me chamando de 'posturada' e calma, porque esse é o meu jogo mesmo. Não vou ficar dando barraco nem nada. Porém, agora, é Key Alves contra MC Guimê", disse.

