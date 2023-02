BBB 23: Ricardo lamenta eliminação de Paula: "Não sabia que doía tanto"

Ricardo confessou que está sofrendo após Paula ser eliminada no quarto paredão do BBB 23

Na manhã desta quarta-feira, 15, Ricardo conversou com Marvilla sobre a eliminação de Paula do BBB 23. A sister disputou o paredão com Amanda, Bruno e MC Guimê, e deixou o reality com 72,5% dos votos do público.

O brother confessou para a colega de confinamento que já estava sentindo saudade da ex-Casa de Vidro. "Não sabia que doía tanto perder uma pessoa. Três pessoas que eu gostava muito foram embora", comentou ele.

A cantora, então, opinou: "Não dá tempo de sofrer, é uma coisa atrás da outra, cada hora é uma dinâmica, tem que sentir uma coisa nova. Não dá tempo de você ficar com o mesmo sentimento, sabe?", disse ela.

Brothers zoam Ricardo após discurso de Tadeu Schmidt

Durante a madrugada, os integrantes do Quarto Deserto chegaram a brincar com Ricardo sobre o discurso feito por Tadeu Schmidt durante a eliminação.

O brother e Paula viveram um clima de romance nos últimos dias da sister na casa do BBB 23. Eles compartilharam a mesma cama, trocaram selinhos e até tiveram papos quentes.

Durante o programa ao vivo, Schmidt disse sobre "o beijo que queria dar e não deu", e o grupo logo associou à relação da eliminada com Ricardo.

Um pouco antes de todos irem dormir, os confinados começaram a brincar com a situação e cantam ao ritmo de "Flor", de Jorge e Mateus: "Não beijou, não deu tempo. Alfacinho não beijou a Paulinha no amor, e ela teve que ralar".

