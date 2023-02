BBB 23: Paula é eliminada no quarto paredão

Após enfrentar um paredão quádruplo, Paula deixou a casa do BBB 23 na noite desta terça-feira, 14, com 72,5% dos votos do público

Na noite desta terça-feira, 14, Paula foi eliminada da casa do BBB 23, da Globo, no quarto paredão da edição. Ela deixou o reality show ao receber 72,5% dos votos do público após enfrentar a berlinda contra Amanda, Bruno e MC Guimê – sendo que foi o primeiro paredão quádruplo da temporada.

Paula foi parar no paredão por causa do Poder Curinga. Key Alves comprou o poder no leilão da semana e decidiu indicar Paula direto para o paredão. Vale lembrar que Paula entrou na casa do BBB 23 por meio da Casa de Vidro junto com Gabriel, que também já foi eliminado do reality show.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "Chegou a hora, quando eu terminar, a casa estará mais vazia. Vocês perceberam como a lógica vai se impondo? Dois grupos tão grandes, tinha que dar nisso, vários laços são frágeis, facilmente quebrados. Tem gente que tem uma conexão óbvia com quem está no outro grupo. A força pode ser do grupo, mas a responsabildiade é individual. Independentmente disso, o jogo deu muito errado para um dos lados. Foram quatro do mesmo grupo no paredao e dificilmente vai se repetir. Vocês não sabem nem quantos saem hoje? É inevitável não se comparar com os outros emparedados. Quem jogou mal? O que é jogar? Todo mundo está jogando. Mas quem fez uma jogada de mestre até agora? Não dá para forçar a barra, para fazer algo marcante, porque vai ficar forçante. Espontaneidade é fundamental nessa casa. Se você faz só para aparecer, todo mundo percebe. Mas tem que aproveitar as oportunidades. Pode ser um gesto simples, que quem está assistindo diz, que demais! No fim das contas, a responsabilidade é sempre individual. Tantos de vocês queriam uma resposta, mas que resposta se tem se todos são aliados? Como ter uma resposta? Quem sai hoje é só você, Paula".