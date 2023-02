BBB 23: Brothers tiram sarro de Ricardo após eliminação de Paula: ''Não beijou''

Após eliminação de Paula, brothers fazem paródia de música e brincam com Ricardo; sister responde sobre possível romance fora do reality

Paula (28) foi a quarta eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira, 14, com 72,5% dos votos do público em paredão contra Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê. Após a sister deixar a casa, os brothers divertiram ao zoarem Ricardo.

No Quarto Deserto, os confinados fizeram uma paródia na madrugada desta quarta-feira, 15. Eles citaram trecho do discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt (48), que disse: "Até o beijo que no fundo queria dar e não deu."

Brincando com Ricardo, que estava interessado na eliminada, com quem chegou a trocar carícias no programa, os brothers cantaram no ritmo da música Flor, da dupla Jorge e Mateus. "Não beijou, não deu tempo. Alfacinho não beijou a Paulinha no amor, e ela teve que ralar".

Durante o Bate-Papo BBB, Paula comentou sobre o clima que rolou com Ricardo embaixo do edredom. "A gente ficou brincando muito", confessou.

"Teve um rolinho ali entre você e Ricardo, né?", questionou Patrícia Ramos ao mencionar o selinho que eles deram no confinamento. "O Alface [Ricardo], gente, ele é muito sonhador e muito autêntico também. Ele é doido", disse a biomédica.

"Será que rola uma chance pra ele aqui fora?", perguntou a apresentadora. "Eu falei que eu não iria abandoná-lo. Eu falei: olha, eu não te abandono se eu ficar no game ou se eu sair", respondeu a sister.

"Então rolou um selinho. A gente ficou brincando muito ali embaixo do edredom, mas assim... Brincadeiras bobas e gostosas. E ele é muito cortês como ele fala, tipo, ele fazia comida pra mim, o almoço, o café da manhã. Só que é o que ele mesmo me disse: você não queria ficar comigo porque não queria ter com quem se preocupar no jogo e você se preocupa com essa pessoa e eu acho que é por isso que você vai sair.... Isso pegou muito forte no meu coração", desabafou. "Eu até falei ontem: 'Ricardo, quando eu estou com você eu me sinto muito segura'. Ele é muito gente boa, estou torcendo por ele", completou a paraense.

Confira trecho da paródia dos brothers:

"Round 1, o que é que pega nesse BBB?

Round 2, volta Amanda, Gaga, Guimê" #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/5UwUipFbGb — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2023

BBB 23: Paula assiste a vídeos de Cristian e desabafa: ''Cínico''

Após sua eliminação do BBB 23, Paula comentou sobre a relação com Cristian no confinamento. Questionada por Tadeu Schmidt sobre a descoberta do jogo duplo de Cristian, a paraense falou: "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT, mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu saí de Jacundá dizendo: 'Eu não quero ser traída'... E foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?".

Em participação no Bate-Papo BBB, Paula assistiu aos vídeos de Cristian falando sobre a relação com ela. No momento em que o brother comentou sobre a aproximação dos dois, ela disparou que ele não seu tipo. "Você não faz o meu estilo, Cristian!", disse ela vendo o VAR. Quando o empresário falou que eles estavam se "enrolando", a biomédica negou. "Eu conversei com ele antes sem precisar ficar", comentou.

A apresentadora Vivian Amorim perguntou se o brother fazia seu estilo. "Não, eu gosto de negão, entendeu? O Cristian era realmente aquele lance, lá dentro acaba que qualquer afeto vira muita coisa. Você tá longe de casa, gente, então nem eu que não gosto de toque físico já tava aprendendo a abraçar mais, a beijar mais, a fazer uma carícia. É o que eu falei: 'Gente, eu tô aprendendo a ser assim aqui dentro porque lá fora eu sou zero isso", justificou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!