BBB 23: Eliminada, Paula assiste a vídeos de Cristian e desabafa: ''Cínico''

Após sua eliminação do BBB 23, Paula reage aos vídeos de Cristian falando sobre a relação com ela no confinamento

Após sua eliminação na noite de terça-feira, 14, no BBB 23, Paula (28) comentou sobre a relação com Cristian (32) no confinamento.

A quarta eliminada do reality show, com 72,5% dos votos em paredão contra Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê, foi recebida por Tadeu Schmidt (48) no estúdio e falou de sua trajetória.

"Por que você não quis abraçar o povo lá?", perguntou o apresentador. "Eu odeio despedida e eu não queria chorar porque, no geral, eu sou muito alegre, por isso eu não queria e eu sabia que ia sentir muito", explicou.

"Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça de motivo para você ter saído?", questionou Tadeu. "O primeiro motivo eu acho que foi o Cristian, foi uma faca de dois gumes. Eu fiz pelo meu coração, eu acho que essa deve ser a razão, mas também vou descobrir agora", disse Paula. "Mas eu acho que foi querer ajudar enquanto tinham outras pessoas querendo me estendendo a mão e eu optei por ajudá-lo e acabei ferindo e machucando outras pessoas", completou.

Questionada sobre a descoberta do jogo duplo de Cristian, a paraense falou: "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT, mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu saí de Jacundá dizendo: 'Eu não quero ser traída'... E foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?".

Em participação no Bate-Papo BBB, Paula assistiu aos vídeos de Cristian falando sobre a relação com ela. No momento em que o brother comentou sobre a aproximação dos dois, ela disparou que ele não seu tipo. "Você não faz o meu estilo, Cristian!", disse ela vendo o VAR. Quando o empresário falou que eles estavam se "enrolando", a biomédica negou. "Eu conversei com ele antes sem precisar ficar", comentou.

A apresentadora Vivian Amorim perguntou se o brother fazia seu estilo. "Não, eu gosto de negão, entendeu? O Cristian era realmente aquele lance, lá dentro acaba que qualquer afeto vira muita coisa. Você tá longe de casa, gente, então nem eu que não gosto de toque físico já tava aprendendo a abraçar mais, a beijar mais, a fazer uma carícia. É o que eu falei: 'Gente, eu tô aprendendo a ser assim aqui dentro porque lá fora eu sou zero isso", justificou.

"Que filho da mãe! O Cezar falou: 'Pega ela'. Aí, Cezar se acha e o Fred Nicácio também foi maldoso. Mel na chupeta", acrescentou a eliminada, que ainda chamou o brother de cínico.

Confira Paula assistindo Cristian:

BBB 23: Confira o discurso de Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt mandou um recado durante o discurso da noite de eliminação no quarto paredão do BBB 23, da Globo. Antes de anunciar a saída de Paula do reality show, ele falou sobre o jogo em grupos que dividiu a casa desde os primeiros dias de confinamento e alfinetou esse tipo de dinâmica, dizendo que os elos são frágeis.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Paula: “Chegou a hora, quando eu terminar, a casa estará mais vazia. Vocês perceberam como a lógica vai se impondo? Dois grupos tão grandes, formados tão precocemente, antes que os integrantes pudessem se conectar com mais profundidade, tinha que dar nisso. Vários laços são frageis, são facilmente quebrados. Tem gente que está no mesmo grupo e visivelmente não combina. Tem gente que tem uma conexão óbvia com quem está no outro grupo. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual. É só um eliminado que vai lamentar o que poderia viver aqui, as emoções que sentiria. Até o beijo que no fundo queria dar e não deu. O abraço que queria e não recebeu".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!