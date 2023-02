BBB 23: Confira o que Tadeu Schmidt disse no discurso para eliminar Paula

Tadeu Schmidt faz discurso sobre o jogo em grupos tão cedo no reality show durante a noite de eliminação de Paula do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt mandou um recado durante o discurso da noite de eliminação no quarto paredão do BBB 23, da Globo. Antes de anunciar a saída de Paula do reality show, ele falou sobre o jogo em grupos que dividiu a casa desde os primeiros dias de confinamento e alfinetou esse tipo de dinâmica, dizendo que os elos são frágeis.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Paula:

“Chegou a hora, quando eu terminar, a casa estará mais vazia. Vocês perceberam como a lógica vai se impondo? Dois grupos tão grandes, formados tão precocemente, antes que os integrantes pudessem se conectar com mais profundidade, tinha que dar nisso . Vários laços são frageis, são facilmente quebrados. Tem gente que está no mesmo grupo e visivelmente não combina. Tem gente que tem uma conexão óbvia com quem está no outro grupo. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual. É só um eliminado que vai lamentar o que poderia viver aqui, as emoções que sentiria. Até o beijo que no fundo queria dar e não deu. O abraço que queria e não recebeu".

"Independentemente disso, o jogo deu muito errado para um dos lados essa semana. Não é que foram dois do mesmo time para o paredão, nem foram três, foram quatro! Quatro do mesmo grupo no paredão, isso nunca aconteceu e dificilmente vai se repetir. E aí, que resposta vocês podem esperar? Vocês têm pelo menos um palpite forte de quem sai? Ou não fazem a menor ideia? Vocês não sabem nem quantos saem hoje! É inevitavel não se comparar com os outros emparedados. E quando você faz isso, a que conclusão você chega? Quem dessa casa jogou mal? O que é jogar bem? O que é jogar? Fazer alianças? Prever votos? Fazer alianças? Se preparar para qualquer alternativa? Tudo isso é jogar e todo mundo está jogando. Mas quem fez uma jogada de mestre até agora? Quem fez algo que no futuro as pessoas vão dizer: lembra que no BBB 23 fulano fez isso e aquilo, caraca, foi demais!".

" Não dá para forçar a barra, forçar uma situação para fazer algo marcante, não dá, porque vai ficar forçante. Espontaneidade e autenticidade são fundamentais nessa casa . Se você faz só para aparecer, só para fazer VT, todo mundo percebe. Mas tem que aproveitar as oportunidades. Não pode ficar se escondendo. Pode ser um gesto simples, uma decisão inesperada, surpreendente, que vocês aí nem percebam, mas quem está assistindo diz: não acredito, que demais! No outro lado dessa moeda tem a tentativa de fazer uma grande jogada e também pode provocar um gol contra horroroso. No fim das contas, a responsabilidade é sempre individual. Tantos de vocês queriam uma resposta ao formar esse paredão, mas que resposta se tem quando os emparedados são todos aliados? Pior, e se eu dissesse que hoje saem dois? Como ter uma resposta? E se eu dissesse que saem três? Essa casa ainda tem muita gente. Mas quem sai hoje é só você, Paula ", finalizou.