BBB 23: Ricardo elogia atitude de Bruna Griphao: ''Foi de tirar o chapéu''

Após ver Bruna Griphao gritar com Cezar, Ricardo elogia postura da sister e enaltece atitude

Durante a festa do BBB 23, nesta quarta-feira, 12, Bruna Griphao e Ricardo conversaram sobre o comportamento que eles têm dentro do reality. Ambos se destacam por se imporem em discussões na casa. Inclusive, a atriz protagonizou uma briga com Cezar Black antes da festa.

Após gritar com o enfermeiro e Domitila, a loira comentou com Alface sobre o comportamento do biomédico na casa. "Às vezes, você dá uns deslizes, mas é normal. Eu também dou", falou a atriz.

Em seguida, Ricardo mostrou apoiar a postura de Bruna e aplaudiu a discussão dela. "Mas o que você fez hoje foi de tirar o chapéu. Eu vi tudo lá de cima. Eu vi toda a cena. Na hora que você abre a porta...", disse ele, que estava no Quarto do Líder no momento. A atriz agradeceu o apoio: "Obrigada, mas eu fico, sei lá..".

A discussão antes da festa começou após Bruna Griphao ficar irritada ao ouvir a conversa de Black com Domitila citando Larissa. A gritaria acabou em críticas para Aline Wirley. A cantora foi acusada de fazer acusação contra Cezar.

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.

Veja a discussão de Bruna Griphao com os brothes:

