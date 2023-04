BBB 23: Domitila analisa sister: ''Privilégio que tem de ficar gritando, a gente não tem''

Após discussão com Bruna Griphao, Domitila analisa postura da sister em conversa com Cezar Black

Após Bruna Griphao grita com Cezar Black e Domitila irritada com a conversa que ouviu dos brothers, a ativista social conversou com o enfermeiro em privado sobre o ocorrido. No banheiro, a miss Alemanha analisou a postura da atriz.

Domitila comentou sobre Bruna "poder" ficar berrando em todas as discussões. "O privilégio que a Bruna tem de ficar gritando e ficar fazendo escândalo, a gente não tem. Se for para o nível da voz de Bruna e ficar dizendo 'não me chame de pirralho', você está se fazendo de ridículo", disse ela.

"E eu que sou errado, mas ela...", desabafou Cezar. E ela o aconselha: "Você tem que, no momento, deixar a Bruna gritar, continuar e falar: 'Bruna, você quer conversar comigo ou você quer gritar? Se quiser conversar, sente-se que nós iremos conversar. Se vier aqui para gritar, eu vou ter que escutar esse grito'", falou Domitila como ele deve fazer.

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.

