BBB 23: Bruna Griphao perde a linha e grita sem parar em discussão: ''Vira homem''

Após ouvir conversa de Cezar e Domitila, Bruna Griphao perde a linha e berra com brothers

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.

Na companhia de Aline Wirley, Bruna continuou gritando com o enfermeiro e ativista social "Você não tem vergonha, não? Por que você só não assume os seus erros e fala: 'Eu errei e é isso e acabou'. Ninguém usou nada contra você. Se olha no espelho, Black, olha para você e fala: 'Eu fiz m****, eu vou melhorar nisso, eu vou acertar naquilo'".

"Para de ficar querendo se encobrir nas coisas, para de querer ficar achando justificativas para as m***** que você fala. Se a Larissa voltou, foi porque o Brasil escolheu dela voltar. Se ela não saiu, você aceita que dói menos... Invejoso!" disparou e continuou: "E você, Domitila. Dá palco para isso? A Larissa trazendo tudo que ela trouxe pra você numa boa?".

"Chamaram ela de piranha, de cachorra, você acha que isso é brincadeira", completou a sister. A atriz, então, gritou com Cezar: "Assume os seus erros. Vira homem! (...) Você está sendo machista! Você quer que a gente use a pauta? Machista! Ela foi chamada de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque!".

Aline Wirley também começou a gritar: "Sim, machista". "Me respeite, que eu não sou moleque", defendeu-se o enfermeiro. "Ou o quê?", esbravejou Aline para ele. "Vocês gritam, falam tudo o que querem e agora apontam o dedo na minha cara", disparou o enfermeiro.

Veja a discussão de Bruna Griphao com os brothes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Bruna Griphao tira sarro de brother e promete: ''Sai do programa''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, as sisters do Quarto Deserto se reuniram com Ricardo Alface para falar sobre os outros participantes. Cezar Black foi o nome citado por ele e o enfermeiro virou até piada pelo seu estilo de roupas apertadas.

Bruna Griphao então afirmou, assim como Ricardo, que caso vença a liderança colocará Cezar no paredão. "Se eu atendo o Big Fone e for: 'Você sai do programa mas leva alguém', eu levo o Black", brincou a atriz arrancando risadas dos brothers.

A sister continuou a brincadeira e, então, mencionou o short apertado de Cezar. O enfermeiro revelou anteriormente que tem preferência por roupas apertadas e até pediu um pijama mais justo para seu figurino em uma festa.

Ricardo comentou que o look que Cezar ganhou no Presente do Anjo e, em seguida, a atriz revelou a estratégia que o enfermeiro fez para deixar as roupas mais apertadas. "Ele não meteu na secadora pra encolher?", Bruna disse.