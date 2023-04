BBB 23: Bruna Griphao tira sarro de brother e promete: ''Sai do programa''

Com Ricardo, Bruna Griphao tira sarro de participante e promete levá-lo ao paredão se ganhar liderança

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, as sisters do Quarto Deserto se reuniram com Ricardo Alface para falar sobre os outros participantes. Cezar Black foi o nome citado por ele e o enfermeiro virou até piada pelo seu estilo de roupas apertadas.

Bruna Griphao então afirmou, assim como Ricardo, que caso vença a liderança colocará Cezar no paredão. "Se eu atendo o Big Fone e for: 'Você sai do programa mas leva alguém', eu levo o Black", brincou a atriz arrancando risadas dos brothers.

A sister continuou a brincadeira e, então, mencionou o short apertado de Cezar. O enfermeiro revelou anteriormente que tem preferência por roupas apertadas e até pediu um pijama mais justo para seu figurino em uma festa.

Ricardo comentou que o look que Cezar ganhou no Presente do Anjo e, em seguida, a atriz revelou a estratégia que o enfermeiro fez para deixar as roupas mais apertadas. "Ele não meteu na secadora pra encolher?", Bruna disse.

Bruna promete causar com Cezar no Quarto Deserto

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Bruna Griphao mostrou que não está nada feliz com a presença do enfermeiro Cezar Black no Quarto Deserto. O brother mudou de quarto depois de uma briga feia com a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, mas sua mudança parece ter incomodado os integrantes de sua nova localização.

Em uma conversa com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a médica Amanda Meirelles, a atriz prometeu que vai perturbar a paz do enfermeiro para que ele desista de ficar no cômodo junto delas. “Do mesmo jeito que ele pediu pra gente um espaço pra ficar no quarto, a gente disse que tinha, se movimentou. E como uma reação [ao Paredão] a gente também pediu pra ele sair. Ele tá fazendo isso de pirraça. Hoje deixou claro que é para incomodar”, apontou a cantora, falando que Cezar não respeitou quando as sisters pediram para ele sair do quarto.

Bruna concordou com a aliada. “É isso, a gente vê ele o dia inteiro com eles e aí na hora de dormir ele quer ir pra lá pra gente não poder conversar”, acrescentou. Então, a atriz criou um plano para que Cezar ficasse irritado e deixasse o cômodo. “Vou fazer muito barulho para incomodar ele". Amanda apoiou a amiga: "O quarto é nosso.. Cresceu de uma maneira, de uma maneira, sabe?”, contou.