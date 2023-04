BBB 23: Larissa recorda briga e diz que brother está preocupado com reputação

"O maior medo dele é o que as pessoas lá fora estão pensando dele", afirmou Larissa ao falar sobre o colega de confinamento

Na noite desta quarta-feira, 12, enquanto prepara o arroz na cozinha da Xepa do BBB 23, Larissa relembrou a briga que teve com Cezar Black após a formação do paredão.

"Porque ele voltou de seis paredões e eu saí do programa, e aí? No final de tudo, estamos nós dois aqui dentro, o prêmio está valendo tanto pra ele, quanto pra mim, entendeu? Pode voltar de doze, se você não ganhar o prêmio não vai adiantar de nada. Se não ganhar o prêmio, não vale de nada", disparou a professora de Educação Física.

+ BBB 23: Cezar aponta diferenças com aliados e dispara: "Sou hétero top"

Em seguida, Larissa afirmou que o enfermeiro está preocupado com sua reputação fora do reality show. "[...] O maior medo dele é o que as pessoas lá fora estão pensando dele. Cara, quando cheguei aqui, sabe qual foi a primeira coisa que ele perguntou? Como o povo tinha visto a briga dele com a Marvvila", recordou.

Por fim, a sister afirmou que Black apenas se desculpou por se preocupar com sua imagem. "Medo do que as pessoas vão falar dele, medo da reputação dele", completou.

A briga

Após a formação do Paredão nesta terça-feira, 12, Larissa e Cezar Black discutiram na cozinha depois do brother citar o retorno da professora de Educação Física ao BBB 23. A participante então iniciou uma conversa calorosa chamando o enfermeiro de "arregão" e "sem conteúdo".

"Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei ficou quatro contra sete. Ninguém falava: 'Estamos em maioria, estamos em minoria'. Agora, porque estão em maioria para justificar voto", disse ela. "Vocês foram maioria o jogo inteiro. Vocês viraram porque tiveram expulsões", rebateu o enfermeiro.

Então, os ânimos se exaltaram na casa e a sister disse que o enfermeiro nunca fez nada dentro do jogo. "Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada", declarou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!