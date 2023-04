BBB23: Cezar Black detona comportamento de rival: “Tem preguiça”

Decepcionado com atitude, Cezar Black faz a caveira de Bruna Griphao durante conversa com aliadas do BBB23

Na reta final do BBB23, Cezar Black (34) reavaliou suas relações dentro da casa mais vigiada do Brasil durante uma conversa com Domitila (38) e Sarah Aline (25) na tarde desta quarta-feira, 12. Decepcionado, o enfermeiro revelou que guarda ressentimentos de Bruna Griphao (24), e fez questão de detonar algumas atitudes da sister.

Cezar contou que tentou se aproximar da loira, que não deu bola: "Eu sentei com ela no dia do cinema do Líder, ela veio com o cigarro, e não falou nada. Eu tentava puxar assunto e ela não rendia. (...) Não sou eu que não tenho conteúdo. Ela que não quer me acessar, ela que tem preguiça de falar comigo, porque não tem vontade”, o enfermeiro desabafou.

Ele ainda relembrou uma ofensa da sister: “Ela me falou dentro do quarto: 'Black, você é insuportável'. E eu falei: 'Pô, Bruna, você podia ter me falado isso 80 dias atrás, que eu me poupava de muitos momentos de tentar conversar contigo”, Cezar contou chateado e lembrou de quando levou Bruna para o cinema do líder.

Sarah concordou: "E, falando de jogo, quando ela sabia que você podia indicar ela pelo Big Fone, ela encontrou assunto pra poder conversar com você", a psicóloga detonou Bruna. Cezar resgatou: "Quando a gente sentou pra conversar, foi super massa. Quando ela tinha interesse em me conhecer, em conversar comigo, por medo de ser votada”, denunciou.

Para finalizar, Cezar se mostrou bastante decepcionado com a rival e desabafou: "Não sou eu que sou sem conteúdo. Eu tenho muito conteúdo. As pessoas que não se interessaram em me conhecer", disse o enfermeiro, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Aline Wirley (41) e Amanda (32).

Cezar sobre Bruna: Ela me falou no quarto 'Black, você é insuportável'. Podia ter me falado 80 dias atrás porque eu teria me poupado de muitas tentativas de conversar. Quando levei ela no cinema do líder, ela tava triste [...] podendo levar alguém que era do meu lado.” #BBB23pic.twitter.com/takYwNnpPI — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 12, 2023

Reviravolta? Enquetes indicam eliminação de sister favorita ao prêmio

Cezar Black está tenso com sua ida para a berlinda. Mas, segundo as enquetes do UOL, o brother é o menos votado para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Amanda está sendo eliminada com 37% dos votos. Ela é seguida por Aline Wirley, que tem 28% e Cézar Black, que até o momento tem apenas 24%.