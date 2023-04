BBB23: Reviravolta? Enquetes indicam eliminação de sister favorita ao prêmio

Enquetes indicam eliminação de uma das sisters que era a grande favorita a vencer o programa

As enquetes do BBB23 indicam que uma das sisters que é considerada a favorita do programa pode deixar o programa no Paredão que está no ar.

Segundo os números do UOL, Amanda está sendo eliminada com 37% dos votos . Ela é seguida por Aline Wirley que tem 28% e Cézar Black, que até o momento é o menos votado com apenas 24%.

Os números são surpreendentes porque a sister era considerada a grande favorita a levar o prêmio, que atualmente está acima de R$ 2 milhões.

Já de acordo com o 'Notícias da TV', o resultado é ligeiramente diferente. , Por lá, Cezar Black é o mais cotado para deixar o Big Brother Brasil com 44,59% de rejeição, enquanto Aline Wirley vem em segundo com 41,52%. Amanda é a que tem menos votos na parcial, com apenas 13,90%.

Entre os leitores da CARAS, os números são ainda mais diferentes: para eles, Aline Wirley será eliminada com 44% dos votos - ela é seguida por Cézar Black, que tem 39%.

Enquete BBB 23: Quem deve ser eliminado no 13º paredão: Aline Wirley, Amanda ou Cezar Black? Aline Wirley

Amanda

Cezar Black

🚨VEJA: Parcial do Votalhada desta manhã, aponta a eliminação de Aline com 53,36% dos votos. #BBB23pic.twitter.com/4TwcxvW5eX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 12, 2023

BBB 23: Mais eliminações! Saiba como será a dinâmica da semana:

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final! Em modo acelerado, a noite de terça-feira, 11, o apresentador do reality Tadeu Schmidt (48) explicou como será a dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil.

Após a saída de Fred Nicácio, aconteceu mais uma Prova do Líder no confinamento. Sarah Aline foi a grande vencedora. Em seguida, teve a formação do décimo quarto paredão do programa. A líder indicou Amanda para a berlinda.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados na rodada com Amanda. Um dos três participantes deixará o reality na próxima quinta-feira, 13, quando também acontecerá uma nova Prova do Líder.

Como já havia anunciado, serão três eliminações nesta semana na casa do BBB 23. Provavelmente, na quinta-feira também deve ter uma nova formação de paredão relâmpago. Tadeu Schmidt ainda dará mais detalhes da dinâmica nos próximos dias.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!