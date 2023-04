BBB 23: Amanda diz que Sapato a alertava sobre machismo na casa: ''Muito orgulho do Sapato''

Após discussão de Bruna com Cezar, Amanda diz que Sapato sempre a alertava sobre postura machista de brothers na casa

Após Bruna Griphao iniciar uma discussão com Cezar Black e Domitila gritando na casa sem parar, Amanda e as aliadas comentaram sobre o machismo na casa do BBB 23. O assunto começou porque a atriz citou as falas machistas do enfermeiro e da ativista social em relação à Larissa.

Amanda então relembrou que Cara de Sapato sempre a alertava sobre o machismo no reality. A sister então ignorou o episódio de expulsão do lutador, em que ele tentou beijar a mexicana Dania Mendez sem permissão, o que acabou tirando o atleta do reality. Inclusive, ele já voltou para os EUA e não participará da final do programa.

"O próprio Sapato sempre trouxe esse tema de que aqui era um programa machista, não é à toa que muitas vezes ele me defendia no ao vivo, incomodava ele as pessoas me inativarem", comentou sobre o ex-brother a defender.

"Ele era uma das pessoas que mais falava, ele ficou muito bravo, era pra você a liderança, porque as pessoas olham pra mim primeiro e não pra você", relembrou o episódio em que fez dupla com ele na Prova do Líder. "Eu tinha muito orgulho do Sapato me defender ao vivo", falou a médica.

Fora do BBB 23, Fred Nicácio detona Amanda: 'Verdades são para serem ditas'

O médico Fred Nicácio detonou o jogo de Amanda no BBB 23, da Globo. A sister é apontada como uma das favoritas do reality show, mas ele discorda disso. Tanto que o rapaz já afirmou que considera Amanda como uma planta.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ele confirmou a sua opinião. "Verdades são para serem ditas. Eu acho que se a gente pensar em jogo, eu queria que alguém me apontasse três jogadas… não, uma que a trouxe para o protagonismo nesse jogo. Ninguém vai saber dizer", disse ele.

E completou: "E por que ela ainda está no programa? Porque existe um fandom enorme. Respeito os fãs dela, acho que cada um tem que torcer para quem quer. Mas existe um fã-clube baseado numa fanfic de um casal que não existe".