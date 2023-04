Gente? MC Guimê e Cara de Sapato são desconvidados da final do BBB23 e ficam arrasados

MC Guimê e Cara de Sapato são desconvidados e não vão aparecer na final do programa

A TV Globo voltou atrás e desconvidou a dupla Cara de Sapato e MC Guimê da final do BBB23 que acontece no dia 24 de abril. Os dois também estão fora do especial que será exibido após o fim do programa.

Ambos deixaram o reality após um escândalo envolvendo a importunação sexual sofreia por Dania Mendez, do La Casa de los Famosos. Apesar de inicialmente trabalhar com a possibilidade de receber os dois no programa, a emissora achou melhor dar um passo atrás.

As informações são do colunista Lucas Pasin, de Splash. Ele procurou as duas assessorias que confirmaram a informação, mas se recusaram a dar detalhes. "Sobre o motivo do declínio, só a Globo saberá te dizer", disse o assessor do marido de Lexa.

A Globo ainda não deu explicações ao público. Vale lembrar que Guimê e Cara de Sapato seguem com seus contratos mantidos até o final do programa. Ainda de acordo com o colunista, os dois ficaram arrasados com a decisão.

Cezar e Fred Nicácio estipulam novos alvos dentro da casa.

Cezar e Fred Nicácio conversam sobre seus próximos passos dentro do jogo e sobre quem será o alvo da dupla no Jogo da Discórdia que acontece nesta segunda-feira, 10.

"É igual pra mim agora. Pra mim, não é mais Alface. Pra mim, Alface já acabou. Não é que acabou... Agora são as meninas do Quarto (Deserto), porque elas vão macetar em mim", explica Cezar.